back numberが6月18日、LIVE Blu-ray & DVD『back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA』をリリースする。このリリースに先駆けてライブ映像やティザー映像がback numberオフィシャルYouTubeチャンネルや、ファンクラブサイト“one room”にて続々公開されることが明らかとなった。 ライブシーンのダイジェストによるティザーが6月5日20:00に公開されることを皮切りに、貴重なドキュメント映像のダイジェスト、さらに同ライブから「大不正解」「ロンリネス」、清水依与吏の弾き語りライブから「チェックのワンピース」「東京の夕焼け」が公開される予定だ。 LIVE Blu-ray & DVD『back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA』は2024年8月から12月まで全国15ヵ所32公演で行われ、32万人を動員したback number 初のアリーナ対バンツアー<anti sleeps tour 2024>から、10月27日(日)のさいたまスーパーアリーナ公演を収録したもの。 ゲストアーティストが“清水依与吏(back number Vo&G)”であることが発表されて話題となった同公演から、back numberはもちろん清水依与吏の弾き語りライブを全曲収録。加えてツアーに密着したドキュメンタリー映像も収めた貴重な映像となっている。 ■映像公開スケジュール▶6月05日(木) 20:00:YouTubeLIVE Blu-ray & DVD『back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA』ティザー ▶6月07日(土) 20:00:one […]

