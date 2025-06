A.B.C-Zが初めて主催するライブイベント<CONNECTION Vol.1>のゲストアーティストが発表された。 本イベントは、7月24日・25日の2日間にわたり、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。 ゲストは、DAY1(7月24日)に純烈、DAY2(7月25日)にBREAKERZの出演が決定。 さらに、イベントを彩るロゴが解禁された。ロゴのデザインを手がけたのは、メンバーの 戸塚祥太。タイトルにもある「CONNECTION(繋がり)」というテーマが、ロゴにも込められている。 <CONNECTION Vol.1>特設ページ:https://abcz.ponycanyon.co.jp/live_conection-1/index.html会場:パシフィコ横浜 国立大ホール 2025年7月24日(木)DAY1ゲスト:純烈OPEN17:00 / START18:00 2025年7月25日(金) DAY2ゲスト:BREAKERZOPEN17:00 / START18:00 3rd EP「ROMANTIC!」発売日:6月25日予約・購入 https://abcz.lnk.to/0625_EP_CD 初回限定盤A / 3,850円(税込) / PCCA.06407[CD収録内容] [DVD収録内容]・「新曲」 Music Clip・「新曲」 Dance Clip・Making of 「ROMANTIC!」・「ヒリヒリさせて」 Music Clip・「ヒリヒリさせて」 Dance Clip 初回限定盤B / 3,850円(税込) / PCCA.06408[CD収録内容] [DVD収録内容]「Tune Live 2025」・Vanilla・WAI WAI STAY・テレパシーOne! Two!・火花アディクション・メクルメク・Moonlight walker・Reboot!!!・ヒリヒリさせて・Irresistible Love・Black Sugar・FORTUNE・頑張れ、友よ! 通常盤 / 2,200円(税込) / PCCA.06409[CD収録内容] 初回封入特典:ROMANTIC!カード1種 […]

