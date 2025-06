甘党男子が、6月25日にニューシングル「ショートケーキ」をリリースする。 今作は結成8周年の甘党男子が届ける3曲入りシングル。前作に続きTAKESHI氏がプロデュースを務める表題曲「ショートケーキ」は、取り分けられたケーキの不揃いな大きさを人生に例え、生まれ持ったものがそれぞれ違うが「がんばっていこう」というメッセージが込められた応援ソングとなっている。 他にも、ゆるめるモ!のプロデューサーである田家大知が手掛けたファンへの感謝を伝えるキャッチーナンバーの 「マシマロ」、リリース日に誕生日を迎える神久保の担当スイーツであり、ライブでも人気の高い「たいやき」の Vocal retake verを収録。 さらにCD+DVD盤にはレコーディングの裏側や今作への想いがフリートーク映像として収録されており、なんとも美味しい仕上がりとなった。 New Single「ショートケーキ」 2025.6.25(水) Release 収録楽曲 ※両形態共通 関連リンク ◆甘党男子 オフィシャルサイト◆甘党男子 オフィシャルYouTube チャンネル◆甘党男子 オフィシャルX(Twitter)◆甘党男子 オフィシャルInstagram

The post 甘党男子、スイーツ3曲を詰め込んだニューシングル「ショートケーキ」リリース決定 first appeared on BARKS.