Bimiがメジャー1stアルバム『R』にて客演参加したアーティストとのスタジオパフォーマンスビデオを7夜連続で公開。最終日となる本日は、「辻斬り」が公開された。 ◆スタジオライブ動画 本楽曲はシンプルでゆったりしたビートにBimiサウンドの真⾻頂である和楽器を掛け合わせた、“和モノ×HipHop”を意識したBimi的「Japanese Boom Bap」を表現した楽曲だ。楽曲タイトルの通り、侍が夜間に⼑の切れ味や武術を磨くために⼈を斬る⾏為の“辻斬り”をシチュエーションとして、Bimi⾃⾝の武器を試すかの如く詰め込まれた細かな押韻と多彩なフロウでポテンシャルの⾼いラップが魅⼒。 映像では、ゆったりしたビートに体を揺らしながら持ち前の切れ味抜群のラップスキルを思う存分に発揮するBimiの姿を見ることができる。 なお、BARKSではスタジオライブについてのBimiインタビューも随時公開している。 アルバムを引っ提げた全国ツアー<Bimi Release Party Tour 2025 -R->のツアーファイナル7月6日(日)渋谷・Spotify O-EAST公演には、ゲストアーティストとしてWhoopee Bomb、椎名佐千子、Sit(from COUNTRY YARD, mokuyouvi)、YUKI(from MADKID)、呂布カルマの出演が決まっている。ここまでスタジオパフォーマンスビデオを彩ってきたアーティストたちとの生共演に期待が高まるところだ。チケットは現在発売中。 そのほか、7月12日(土)には自主企画ライブ「Bimi Live Galley」シリーズの第5弾「Bimi Live Galley #05 -Splash-」も開催が決定している。コンセプチュアルな世界観を体現するシリーズということで水を使った演出が予定されており、夏を先取る熱いライブになる予定だ。こちらは現在ローチケプレリクエスト抽選先行受付中。 Studio Performance Video公開スケジュール 5月30日(金)「百鬼夜行 feat. Whoopee Bomb」5月31日(土)「Bright feat. YUKI(from MADKID)」6月1日(日)「All the things feat. Sit(from COUNTRY YARD,mokuyouvi)」6月2日(月)「軽トラで轢く-味変- feat.椎名佐千子」6月3日(火)「ゴースト feat.新藤晴一(from ポルノグラフィティ)」6月4日(水)「無敵 feat.呂布カルマ」6月5日(木)「辻斬り」 メジャー1stアルバム『R』 2025年4月9日(水)発売https://elr.lnk.to/RCD 品番:KICS-4189商品形態:CD only定価:\3,600(税込)仕様:限定スリーブケース(初回プレス分のみ) [収録内容]M1. 辻斬りM2. 百鬼夜行 feat.Whoopee BombM3. […]

