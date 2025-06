いきものがかりが、2025年10月よりNHK総合で放送予定のTVアニメ『キングダム』第6シリーズのオープニングテーマを担当することが決定した。 TVアニメ『キングダム』は『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にて連載中の原 泰久による漫画のアニメ化作品。原作コミックスは既刊累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画化「キングダム 大将軍の帰還」が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録している。 物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信(CV.森田成一)と、後の始皇帝となる若き王・嬴政(えいせい)(CV.福山 潤)の活躍を描いた中華戦国大河ロマンだ。 そのアニメ新シーズンに向けて、いきものがかりが新曲「生きて、燦々」を書きおろした。詞曲を水野良樹が、編曲を島田昌典氏が手掛け、キングダムの世界観に寄り添うかのような、壮大なテーマの楽曲に仕上がっている。 「生きて、燦々」のリリースについては追って発表となる。また、新曲「生きて、燦々」を使用したアニメの本予告映像も公開となった。 ◆ ◆ ◆ ■いきものがかり コメント「キングダム」の連載が始まったのは2006年。いきものがかりのデビューも2006年。まさに主人公の信や政のように力強くはばたいて、今や日本中の誰もが知る作品となったキングダム。大将軍のように大きくなっていく作品のその背中を、憧れと興奮をもってずっと見つめていましたが、僕たちいきものがかりも、アニメのテーマソングというかたちで、そのうねりに参加できることを光栄に思っています。親交のある原先生とデビュー当時からたがいに語り合っていたことも思い出しながら。懸命に生きることへの、讃歌をつくりました。 ◆ ◆ ◆ ■TVアニメ『キングダム』 第6シリーズ:2025年10月NHK総合にて放送開始 ※放送予定は変更になる可能性がございます。 【Staff】 原作・監修:原 泰久(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載) 監督:今泉賢一 シリーズ構成:高木 登 キャラクターデザイン:阿部 恒 美術監督 :東 潤一 色彩設計 :阿部みゆき 撮影監督 :郄野弘樹 3DCG制作:ダンデライオンアニメーションスタジオ 編集:柳 圭介 音楽:KOHTA YAMAMOTO/澤野弘之 音楽制作 :エイベックス・ピクチャーズ 音響監督 :ハマノカズゾウ 音響制作 :神南スタジオ アニメーション制作:ぴえろ/スタジオ サインポスト 【Cast】 信:森田成一 嬴政:福山 潤 河了貂:釘宮理恵 羌瘣:日笠陽子 王賁:細谷佳正 蒙恬:野島裕史 王翦:堀内賢雄 楊端和:園崎未恵 桓騎:伊藤健太郎 李牧:森川智之 […]

