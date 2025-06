韓国のモデルであり俳優のハン・ソヒが7月20日、東京・Zepp DiverCityにて<2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TOKYO]>を開催する。同公演の詳細が発表となった。 ファンミーティングワールドツアーは7月12日のバンコク公演を皮切りに、アジア及びヨーロッパ全域を経て、10月26日のソウル公演でファイナルを迎える。日本公演は前述の通り、7月20日にZepp DiverCityにて1日2回公演で実施される予定だ。チケットのオフィシャル先行受付は6月7日19時より。 ハン・ソヒは2017年にドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』でのデビュー以降、『夫婦の世界』『マイネーム:偽りと復讐』『サウンドトラック#1』など多くの作品で幅広い演技を披露している。 ■<2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR【Xohee Loved Ones,】in TOKYO>7月20日(日) 東京・Zepp DiverCity・1st:open14:15 / start15:00・2nd:open17:45 / start18:30〒135-0064 東京都江東区青海1-10-10ダイバーシティ東京プラザ▼チケット・1F VIP指定席 \20,000(税込/ドリンク代別) ※前方席確約 / ハイタッチ会参加・1F指定席 \12,000(税込/ドリンク代別)・2F指定席 \13,000(税込/ドリンク代別)※ 6歳以上要チケット。6歳未満は入場不可。※ お一人様1公演につき2枚まで※ チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999主催:ハックルベリー共催:FJE制作:exline協力:SMD/APlanet Entertainment Inc. 運営:SOGO TOKYOhttps://h-berry.net/hansohee/ ◆ハン・ソヒ オフィシャルInstagram

