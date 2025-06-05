¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¡×
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬6·î3Æü¤ËÀîºê¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤Ç¡ãMy girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Ê21Ëç¡Ë 4·î¤Ë3rd EP¡ØMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½ä¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Á´¸ø±é¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿2¥Þ¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¡ÉÀîºê¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¡É¤Ë¤Æ¡¢PIZZA OF DEATH¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÁÍ§¤È¤Ê¤ë¡ÉKUZIRA¡É¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¡ÖPIZZA OF DEATH¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÇËþ°÷¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤ËSE¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éKUZIRA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢MC¤Ç¤ÏËöÉðÎµÇ·²ð¤¬¡ÖµÁÍý¤Î·»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£ ¡Ö¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢½ª»Ï²ñ¾ì¤ÎÁ´°÷¤¬·ý¤ò¤¢¤²¡¢²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢KUZIRA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤Ï³°¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿±«¤«¤é¤ÏÁÛÁü½ÐÍè¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ KUZIRA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇ®ÎÌ¤¬²ñ¾ìÃæ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡£¥É¥é¥à¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤ê±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¼±ç¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¡ãMy girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Àîºê¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¤Ê¤Á(Vo,G)¤¬Êü¤Á¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¬¡¼¥ë¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾ÈÌÀ¤ÏÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢²ñ¾ì¤¬¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥µ¥é¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Ø¡£¡Ö¡ãMy girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour¡ä¿ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Àîºê¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤È¢¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚKUZIRA¤È2¥Þ¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ê¤Á¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÀÅ¤±¤µ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÖÅìµþ¤³¤¨¡¼¡×¤Ø¡£¤´¤¦¤±(Dr,Cho)¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥ß¥ó¥°¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë´¶¾ð¤òÉÁ¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¥°¥Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ Â³¤¯¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÈÏ²¼¤ÎÁë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¾¯¤·²ø¤·¤¤¥ê¥º¥à¤È¶Á¤¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ë¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ê¤Á¡¢¤ë¤ß¤Ê¤¹(G,Cho)¡¢¥µ¥È¥¦¥³¥¦¥Ø¥¤(Sup,Ba)¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°ìµ¤¤ËµÒÀÊ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±§Ãè¿Í¥à¡¼¥à¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤ß¡×¡£½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂ¾¤Î³Ú¶Ê¤È°ã¤ï¤º²ñ¾ìÃæ¤òÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë°ìµ¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·»Ï¤á¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´°À®ÅÙ¤È³Ú¶Ê¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥à¡¼¥É¤Ï¡¢¿·µìÌä¤ï¤º¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯É½¤·¤ÆÍè¤¿³Ú¶ÊÁ´¤Æ¤¬¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¿¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£ Â³¤¯MC¤Ç¤ë¤ß¤Ê¤¹¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÇ®¤¤´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤ë¡£Â³¤±¤ÆÀîºê¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Èà»áºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤ÎÈà»áÃ£¤¬¤¤Ã¤Èº£º¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¶¤ÎÈà½÷¡¢PIZZA OF DEATH¤Ê¤ó¤À¤¼¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¼¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤»¤ë°Ù¤Ë¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤Á¤¬º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Öº£Æü¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡È²¶¤¿¤Á¤ÎÈà½÷¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤¼¡¢¤¤¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¡×¤Ç¤¢¤êº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÆÍÆþ¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Î¥í¥´¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤¬¹ß¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ¶µðÂç¤ÊEP¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬½Ð¸½¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖMy girlfriend is PIZZA OF DEATH ¶¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥«¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤Ï¹¹¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Ê¥¤¥È¡×¡Ö22¡×¡Ö¡ª¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊ¨¤«¤·MC¤Ø¡£ ¡Öº£Æü¤ÏPIZZA OF DEATH¤ÎÀèÇÚ¤ÎKUZIRA¤È¤Î2¥Þ¥ó¡¢ÀµÄ¾Í¶¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÀ¤´Ö¤«¤é¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢PIZZA OF [¡Ä]
The post ¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¡× first appeared on BARKS.