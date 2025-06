サバシスターが6月3日に川崎クラブチッタで<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>のファイナル公演を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真(21枚) 4月に3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』をリリースし、同作を引っ提げて全国9都市のライブハウスを巡る本ツアーを実施。全公演ゲストを迎えた2マンで行われた本ツアー。ファイナルとなる公演はパンクスの「聖地」としても名高い”川崎クラブチッタ”にて、PIZZA OF DEATHの先輩であり、盟友となる”KUZIRA”をゲストに迎え開催された。 様々なカラーの「PIZZA OF DEATH」を背負ったオーディエンスで満員のクラブチッタにSEが鳴り響くと、会場いっぱいの声援に応えながらKUZIRAのメンバーが登場し、MCでは末武竜之介が「義理の兄になるのかな?」とサバシスターとの関係に言及しながら「これからもずっと一緒にやっていきたいと思うんでよろしくお願いします!」と語る。 「自由に楽しんでほしい」というメッセージの通り、終始会場の全員が拳をあげ、歌い踊り、ぶつかり合い、思うがまま楽しみながら、KUZIRAのステージが終わる頃にはクラブチッタは外のひんやりとした雨からは想像出来ないほどの熱気に包まれていた。 KUZIRAのステージの熱量が会場中を包み込んだまま、オーディエンスに大歓声で迎えられ笑顔で登場するサバシスター。ドラムの元に集まり円陣を組むと、その背中にさらなる声援が浴びせられる。「<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>ファイナル、川崎クラブチッタへようこそ!」となち(Vo,G)が放ち、「ナイスなガール」からスタート。音に合わせてめまぐるしく変わるカラフルな照明は先ほどまでのステージとは打って変わった雰囲気で、会場がサバシスター色に染まっていく。 「ジャージ」「ポテサラ」とライブの定番曲を立て続けに披露すると、MCへ。「<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>遂にファイナル、川崎クラブチッタというこのかっこいい箱で、かっこいい先輩KUZIRAと2マンさせてもらいます。集まってくれてありがとう!」となちが感謝を伝え、静けさから徐々にエネルギーを解放していくような「東京こえー」へ。ごうけ(Dr,Cho)の力強いドラミングが込み上げる感情を描き、オーディエンスの集中力をグッと高めていく。 続く「ひとりぼっちと廊下の窓」を披露した後、少し怪しいリズムと響きのインタールードが始まる。なち、るみなす(G,Cho)、サトウコウヘイ(Sup,Ba)がステージ中央に集まり、リズムに合わせ振り返るパフォーマンスで一気に客席の心をつかむと、披露されたのは現在放送中のTVアニメ『宇宙人ムームー』のオープニング主題歌である「ふしぎなきみ」。初のアニメタイアップ楽曲だが、サバシスターならではのポップナンバーで他の楽曲と違わず会場中を明るい雰囲気に一気に包み込む。このツアーからライブで披露し始めた楽曲とは思えない程のパフォーマンスの完成度と楽曲に身を委ねるオーディエンスのムードは、新旧問わずサバシスターの発表して来た楽曲全てが、サバシスターたらしめることを物語っているよう。 続くMCでるみなすが「ファイナル楽しんでますか?」と問いかけるとオーディエンスは熱い歓声で応える。続けて川崎クラブチッタにツアーで立つのは初めてだと明かし、このステージに自身のツアーで立てる喜びと感謝を語った。 「ツアーを回って、全国にいっぱい彼氏作ってきました。全国のサバシスターの彼氏達がきっと今頃こう言っていることでしょう。“サバシスターっていう俺の彼女、PIZZA OF DEATHなんだぜ。かっこいいバンドやってるんだぜ”って。そうみんなに言わせる為にこのツアー回ってます!」と、なちが今回のツアーについて語り、「今日きてくれたみんなにも“俺たちの彼女めっちゃクールなんだぜ、いけてるんだぜ”って言ってもらえるように、みんなで歌おうぜ!」と呼びかけ、EPのタイトル曲「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」であり今回のツアーの象徴と言っても良いパンクナンバーに突入。イントロではサバシスターのロゴのバックドロップが降り落とされ、なちデザインの超巨大なEPジャケットアートワークが出現し、オーディエンスの熱気は最高潮に。立て続けに「My girlfriend is PIZZA OF DEATH 供廚鯣簣し、スカのリズムに合わせたステップでフロアは更に熱気に包まれた。その後も「リバーサイドナイト」「22」「!」と立て続けにオーディエンスを沸かしMCへ。 「今日はPIZZA OF DEATHの先輩のKUZIRAとの2マン、正直誘わせてもらうのもすごく勇気がいったというか…世間からはどう思われていようが、どうでもいいところはあるけど、PIZZA OF […]

