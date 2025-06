宇多田ヒカルが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」パフォーマンス時の「First Love」音源を「First Love - From THE FIRST TAKE」として6月9日にリリースする。 5月に「THE FIRST TAKE」へ出演し、「Mine or Yours」と「First Love」の2曲をパフォーマンスした宇多田ヒカル。公開中の「First Love」パフォーマンス映像は現在までに800万再生を突破し、公開直後にはYouTubeの急上昇ランク1位を獲得した。 また、音源「First Love - From THE FIRST TAKE」のリリース決定を記念し、昨年開催されたツアー<HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024>で披露された「First Love」のパフォーマンス映像の公開が決定。こちらは6月6日(金)0時AMより宇多田ヒカルOfficial YouTube チャンネルにてプレミア公開される。 「First Love - From THE FIRST TAKE」のiTunes プレオーダーも同タイミング6月6日(金)0時よりスタート。どの歌唱もあわせて堪能してほしい。 「First Love - From THE FIRST TAKE」 2025年6月9日配信開始https://erj.lnk.to/rGs9vE☆iTunes プレオーダー→ https://erj.lnk.to/rGs9vE/itunes リリース情報 ■アナログレコード盤 「Electricity Remixes」2025年7月9日発売品番:ESJL-3175POS:4547366743135税抜:3,800円 税込:4,180円収録曲:SIDE AElectricity Original TrackElectricity […]

