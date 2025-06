▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 33本目▶2025年5月31日(土) 旭川CASINO DRIVE▶書き手:HISAYO (B) ◆ ◆ ◆ 旭川でした。2年ぶりのCASINO DRIVE。 その2年ぶりだった、という事実は打ち上げでやっと判明したのでした。旭川ではいつも思い出が濃いのだけれども、それがいつの旭川だったのか、前回の旭川は何だったのか、というのがハッキリ思い出せずにいました。 佐々木がMCで話した、「旭川で対バンした後輩のバンドに10万円分洋服を買ってあげた」という謎エピソードの時は、3年前で前々回の話でしたね。 BRADIOのツアーにお呼ばれの時もありました、6年前。全県ツアーやった時はDOESと来てました。2013年。(調べてみました) 楽屋のトイレの鍵が調子悪く、不運にも閉じ込められてしまい、うっすら聞こえきた声を頼りに大声で「佐々木ー! 佐々木亮介ー!!」と叫んで助けてもらった出来事は、初めてワンマンやった時でしょうか。 前乗りしてライブを見に来て酔っ払いで踊った時もあれば、前乗りした日に空いてたステージお借りしてみんなで真面目に曲を作ったりもしましたね。 店長の厚意でいただいたウェルカムコーヒーを真っ白なTシャツにこぼして、ドリンクカウンターの中で必死に落とした事もあります。 近年は番犬ノエルと戯れたり吠えられたり齧られたり。 打ち上げの思い出も同様にたくさんありますが、そちらは割愛します。 実際、旭川の地元のお客さんがどれくらいいてくれるのかが分からないところなのですが、それでもやっぱり前日の札幌とは違う反応、ノリだったし、同じ道内でも市民性の違いがあるようで興味深く、楽しかったです。まだまだたくさん来て、みなさんと近くになりたいと思いますので、じきに帰って来ます。 そして、なんだかんだで今回で私のブログ担当は終わりです。 ツアー終わりに向かってます。 最後の最後で、この文章はライブの翌日中の5分前に書き上げてます。ここに来て締切ギリギリ提出です。 でも守りました!一旦自分を褒めておきます! 残り4本!どこでもあなたが来られる場所で、ギリギリでも会いましょう!会いたいです! 次回から新衣装の私をよろしくどうぞ。 ──HISAYO ◆ ◆ ◆ ■<a flood of circle Tour 2024-2025>▼2024年11月28日(木) 千葉LOOK11月29日(金) 千葉LOOK12月06日(金) 堺FANDANGO12月07日(土) 堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS▼2025年01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET02月09日(日) 京都磔磔02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH02月13日(木) 松山Double-u Studio02月15日(土) 高知X-pt.02月16日(日) 高松DIME02月18日(火) 静岡UMBER03月06日(木) 神戸太陽と虎03月08日(土) 鹿児島SR HALL03月09日(日) 大分club SPOT03月11日(火) 岐阜ants03月16日(日) 横浜F.A.D03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE04月05日(土) 長野J04月06日(日) 金沢vanvanV404月10日(木) 奈良NEVER LAND04月12日(土) 出雲APOLLO04月13日(日) 福山Cable05月09日(金) 仙台MACANA05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE05月15日(木) 八戸ROXX05月16日(金) 八戸ROXX05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION05月23日(金) 岡山PEPPERLAND05月25日(日) 福岡CB05月30日(金) 札幌cube garden05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO06月13日(金) Zepp DiverCity […]

