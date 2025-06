友成空の新曲「咆哮」が、NHK総合にて放送予定のTVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディングテーマに決定した。 「週刊ヤングジャンプ」(集英社)にて連載中の原 泰久による漫画『キングダム』。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。 物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信(CV.森田成一)と、後の始皇帝となる若き王・嬴政(えいせい)(CV.福山 潤)の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。 TVアニメはこれまで第1シリーズ(NHK BSプレミアムにて2012年6月から2013年2月)、第2シリーズ(2013年6月から2014年3月)、第3シリーズ(2021年4月〜10月)、第4シリーズ(2022年4月〜10月)、第5シリーズ(2024年1月〜3月)が放送された。2025年10月からNHK総合にて第6シリーズが放送開始となる。 そんなTVアニメ『キングダム』第6シリーズのエンディングテーマである新曲「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。激化する秦と趙の全面戦争を力強く彩る楽曲となっている。 友成空は「『キングダム』の戦いとは、まさに信念と信念のぶつかり合いです。その熱を表現すべく、鎧の擦れる音、叫び、咆哮までも一から録り下ろしました。第6シリーズと共に、胸に響く戦の音を感じてください。エンディングテーマを担当させていただけたことを、心から光栄に思います。」とコメントしている。 TVアニメ『キングダム』放送:2025年10月NHK総合にて放送開始 ※放送予定は変更になる場合があります。 第6シリーズ:あらすじ紀元前、中国西方の秦国(しんこく)。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信(しん)は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政(しんおう・えいせい)と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊(ひしんたい)」隊長として戦場に身を置いていた。一方、政敵であった相国・呂不韋(りょふい)から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君(しょうへいくん)や法家・李斯(りし)らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。 進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘(こくようきゅう)」から趙国(ちょうこく)西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧(りぼく)の戦略により計画を阻まれることになる。これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲(かんたん)近くの都市・鄴(ぎょう)を攻める奇策を提案。李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦(おうせん)、そして、桓騎(かんき)、楊端和(ようたんわ)率いる三軍による連合軍が結成される。 さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬(もうてん)「楽華隊(がくかたい)」、王賁(おうほん)「玉鳳隊(ぎょくほうたい)」が独立遊軍としてこれに加わる。 鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける! 【X】 @kingdom_animePR 【TikTok】 @kingdom_animepr【公式サイト】 https://kingdom-anime.com【アニメ「キングダム」公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCSWDyf3cufHgdRjDJVTJu4w 関連リンク◆友成空 オフィシャルサイト◆友成空 オフィシャルTikTok◆友成空 オフィシャルYouTubeチャンネル◆友成空 オフィシャルX◆友成空 オフィシャルInstagram

