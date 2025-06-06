Åª¾ì¹À»Ê¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤Ëµ¿Ìä¤ÈÉÔ°Â¡Öç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤»öÂ¿¤¤¡×¡¡¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤â¡Ö¡Ø¹ñËÉ¡Ù¤À¤è¤Ê¡×
ÇÐÍ¥Åª¾ì¹À»Ê¡Ê56¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤Ë»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åª¾ì¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡ÄÈ÷ÃßÊÆ¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö5¥¥í2000±ßÂå¤ÎÃÍÃÊ¡Ä1000±ßÂå¤ÎÅ¹¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¤µ¤¡¡ÄÄ«¤«¤é¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤«ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ï¤ªÊÆ¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¼ç¿©¤¬²¿¸Î¤Ë¹âÆ¤·¤¿¡©¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡©ÃÍÃÊ¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¤³¤Î´Ö¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç5¥¥í6000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¿¡Ä¡Ø°ì²ÈÄí°ìÂÞ¡Ù¤Ã¤ÆÃí°Õ½ñ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ó¤«ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤»ö¤¬Â¿¤¤¡Ä¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
Åª¾ì¤Ï¡Ö¡Øº£¤Þ¤Ç¤¬°Â¤¹¤®¤¿¡Ù¡Øºî¤ë°Ù¤Î»ñ¸»¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÊÆ¤òºî¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¡Ù¡Ä¤½¤³¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡Ä¡×¤Èµ¤¹¤â¡Ö¤¿¤ÀµîÇ¯¤Æ¶§ºî¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©º£Ç¯¡¢ÆÍÁ³ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡©¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÀ¯ÉÜ¤¬Êü½Ð¤·¤Æ¡Ä¤Æ»ö¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡©º£Ç¯¤ÎÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤À¤È¤¹¤ë¤È¡ÄÈ÷Ãß¤Ç¤¤ëÄø¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ê¤ó¤«¿´ÇÛ¤À¤è¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿©ÎÁ¤Î¼«µëÎ¨¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡¡¤½¤ì¤â¡Ø¹ñËÉ¡Ù¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£