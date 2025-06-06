¿¹Àî°ª¼ç±é¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡ÙÆ£°æÎ®À±¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢¶Ì»³Å´Æó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
¡¡¿¹Àî°ª¤¬¼ç±é¤¹¤ë7·î22Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎ®À±¡ÊWEST.¡Ë¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢¶Ì»³Å´Æó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¡¦½Å²¬Âçµ£¡õ¶Í»³¾È»Ë¡õÆ£°æÎ®À±¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤âÛ£Ëæ¤Ê¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡É¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤à¡¢·Ù»ëÄ£Æâ¤Î°ÛÃ¼¥Á¡¼¥à¡¦ÄÌ¾Î¡È¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈÁÖ²÷¥³¥ó¥²¡¼¥à¡Ê¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÁÜºº´±¡¦Æó³¬Æ²Ì±»Ò¤ò¿¹Àî°ª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó³¬Æ²Î¨¤¤¤ë·Ù»ëÄ£¤Î°ÛÃ¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ê¡á¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¡£¾ðÆ°Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡×¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·º»ö¡¦´¥¿®¸ã¡Ê¤¤¤Ì¤¤¡¦¤·¤ó¤´¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¯¹ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô½Ð¿È¤Î´¥¤Ï¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¤ª¤È¤êÁÜºº¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÆ°ºî¤È¤ª¤È¤êÁÜºº¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¤ª¤È¤ê¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ£°æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢ÌÚÍË·à¾ì¡Ø²«ºªÎ®À±·²¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¡£¿¹Àî¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤ ÀäÂÎÀäÌ¿¥í¥·¥¢¥ó¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¡¢¿å¾åÎÃ²ð¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ß¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡£¸ø°ÂÉô¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¿å¾å¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Þ¥Ë¥¢¡£À¤³¦¤ÎÆ¬Ç¾¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤âÄ¶Í¥½¨¡£¥²¡¼¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨Íý²ò¤¹¤ì¤ÐÅ¸³«¤ò¸«ÄÌ¤»¤ëÃÎÎ¬¤ò¤â¤Á¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë·Ù»¡Æâ¤Ç¤Î¿ÍÌ®¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡3¿ÍÌÜ¡¢·Ù»¡Ä£¿³µÄ´±¡¦À¾¾ò¹ª¡Ê¤Ë¤·¤¸¤ç¤¦¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¶Ì»³Å´Æó¡£¤ª¤È¤êÁÜºº¤³¤½¤¬µð°¤òÆ¤¤Ä¤È¿®¤¸¡¢¤ª¤È¤êÁÜºº¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡È¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡É¤òÁÏÀß¡¢¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¡¦Æó³¬Æ²¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡£¾Íè¤ÎÄ¹´±¤È¤â¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ëÄ¶¥È¥Ã¥×¥¥ã¥ê¥¢¡£¶Ë¤á¤ÆÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤ª¤È¤êÁÜººÈÉ¤ò¾ï¤ËÍÊ¸î¤·¡¢Æó³¬Æ²¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡ÖËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤êÁÜºº¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡¢ËÜ¶¿¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¶Ì»³¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î22Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æ£°æÎ®À±
¢¡º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö·º»öÌò¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó±é¤¸¤ë´¥¤ÎÌòÊÁ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤ÆñÙ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÄÂæËÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤´¼«¿È¤È¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ë´¥¿®¸ã¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¶á¤¤¡£¤ª¤È¤êÌò¤ËºÇÅ¬¤È¤¤¤¦¤«¡£¶òÄ¾¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¤ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ù¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÇÏ¼¯¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÈ±·¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤ËÈ±¤ò´¢¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃ»È±¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£È±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¡É´¥¤é¤·¤µ¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¼ç±é¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦±éÎò¤ä°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è¤ÈÉñÂæ¤Ç²áµî¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç¶¦±é3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤êÁÜºº¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤É¤¦¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¤¬»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£ËÜ¶¿ÁÕÂ¿
¢¡º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êºî¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ä©ÀïÅª¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¢¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï²ò·è¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡É¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤¬ÀÎ¤«¤é¸«¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤´¼«¿È¤È¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¿å¾åÎÃ²ð¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¿å¾å¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤âÆ¬¤ò»È¤¦¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌòÊÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼ç±é¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Ï¡È´ïÍÑ¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤âË¤«¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÊý¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ1¥¯¡¼¥ë°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¶Ì»³Å´Æó
¢¡º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾¸¶¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºîÉÊºî¤ê¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¡¢Â¨OK¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë·º»ö¥â¥Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡È»Â¿·¤Ê·º»ö¥â¥Î¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤È¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ëÀ¾¾ò¹ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤¿´¶¤¸¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤½¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öºî¤ê¼ê¤ÎÊý¡¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼ç±é¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤ÏÌ¼Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Âç¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¿ÆÌò¤ÎËÍ¤ÎÊý¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¡¦½Å²¬Âçµ£¡õ¶Í»³¾È»Ë¡õÆ£°æÎ®À±¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤âÛ£Ëæ¤Ê¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡É¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤à¡¢·Ù»ëÄ£Æâ¤Î°ÛÃ¼¥Á¡¼¥à¡¦ÄÌ¾Î¡È¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈÁÖ²÷¥³¥ó¥²¡¼¥à¡Ê¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÁÜºº´±¡¦Æó³¬Æ²Ì±»Ò¤ò¿¹Àî°ª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¡£¾ðÆ°Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡×¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·º»ö¡¦´¥¿®¸ã¡Ê¤¤¤Ì¤¤¡¦¤·¤ó¤´¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¯¹ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô½Ð¿È¤Î´¥¤Ï¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¤ª¤È¤êÁÜºº¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÆ°ºî¤È¤ª¤È¤êÁÜºº¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¤ª¤È¤ê¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ£°æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢ÌÚÍË·à¾ì¡Ø²«ºªÎ®À±·²¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¡£¿¹Àî¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤ ÀäÂÎÀäÌ¿¥í¥·¥¢¥ó¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¡¢¿å¾åÎÃ²ð¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ß¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡£¸ø°ÂÉô¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¿å¾å¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Þ¥Ë¥¢¡£À¤³¦¤ÎÆ¬Ç¾¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤âÄ¶Í¥½¨¡£¥²¡¼¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨Íý²ò¤¹¤ì¤ÐÅ¸³«¤ò¸«ÄÌ¤»¤ëÃÎÎ¬¤ò¤â¤Á¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë·Ù»¡Æâ¤Ç¤Î¿ÍÌ®¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡3¿ÍÌÜ¡¢·Ù»¡Ä£¿³µÄ´±¡¦À¾¾ò¹ª¡Ê¤Ë¤·¤¸¤ç¤¦¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¶Ì»³Å´Æó¡£¤ª¤È¤êÁÜºº¤³¤½¤¬µð°¤òÆ¤¤Ä¤È¿®¤¸¡¢¤ª¤È¤êÁÜºº¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡È¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡É¤òÁÏÀß¡¢¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¡¦Æó³¬Æ²¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡£¾Íè¤ÎÄ¹´±¤È¤â¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ëÄ¶¥È¥Ã¥×¥¥ã¥ê¥¢¡£¶Ë¤á¤ÆÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤ª¤È¤êÁÜººÈÉ¤ò¾ï¤ËÍÊ¸î¤·¡¢Æó³¬Æ²¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡ÖËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤êÁÜºº¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡¢ËÜ¶¿¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¶Ì»³¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î22Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æ£°æÎ®À±
¢¡º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö·º»öÌò¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó±é¤¸¤ë´¥¤ÎÌòÊÁ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤ÆñÙ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÄÂæËÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤´¼«¿È¤È¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ë´¥¿®¸ã¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¶á¤¤¡£¤ª¤È¤êÌò¤ËºÇÅ¬¤È¤¤¤¦¤«¡£¶òÄ¾¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¤ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ù¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÇÏ¼¯¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÈ±·¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤ËÈ±¤ò´¢¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃ»È±¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£È±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¡É´¥¤é¤·¤µ¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¼ç±é¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦±éÎò¤ä°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è¤ÈÉñÂæ¤Ç²áµî¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç¶¦±é3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤êÁÜºº¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤É¤¦¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¤¬»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£ËÜ¶¿ÁÕÂ¿
¢¡º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êºî¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ä©ÀïÅª¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¢¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï²ò·è¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡É¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤¬ÀÎ¤«¤é¸«¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤´¼«¿È¤È¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¿å¾åÎÃ²ð¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¿å¾å¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤âÆ¬¤ò»È¤¦¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌòÊÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼ç±é¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Ï¡È´ïÍÑ¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤âË¤«¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÊý¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ1¥¯¡¼¥ë°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¶Ì»³Å´Æó
¢¡º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾¸¶¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºîÉÊºî¤ê¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¡¢Â¨OK¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë·º»ö¥â¥Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡È»Â¿·¤Ê·º»ö¥â¥Î¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤´¼«¿È¤È¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ëÀ¾¾ò¹ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤¿´¶¤¸¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤½¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öºî¤ê¼ê¤ÎÊý¡¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼ç±é¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤ÏÌ¼Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Âç¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¿ÆÌò¤ÎËÍ¤ÎÊý¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×