¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÈáÊó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÉ¸æ¥Í¥Ã¥È¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã10¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2015Ç¯12·î11Æü¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¡¶âÂ°À½¥Ð¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ÏÁª¼ê¤Ë¤ÏÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ð¥Ã¥È¤ò2ËÜ»ý¤Ã¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÃæÀ¾ÂÀ¤é¤â¹¥¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿1968Ç¯¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼Ê¡²¬»ÙÅ¹¤¬Ê¡²¬»Ô¤ÎÅÏÊÕÄÌ¤ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¹¾Æ¬¤Ï½éÂå»ÙÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¤«¤é±óÀ¬¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÃ´Åö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Å´¤Ï1°Ì¤ËÏÂ²Î»³¡¦Ì§Åç¹â¤ÎÅìÈø½¤¡¢2°Ì¤ËÊ¡°æ¡¦¼ã¶¹¹â¤Î¾èÂØ¼÷¹¥¡¢3°Ì¤ËÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅÃæ±û¹â¡Ê¸½ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¹â¡Ë¤Î±§º´ÈþÏÂÍº¤ò¾å°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÅìÈø¤¬21¡¢¾èÂØ¤¬17¡¢±§º´Èþ¤¬36¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ69Ç¯¡¢±§º´Èþ¤Î¿È¤Ë¤Ä¤é¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡3·î14Æü¤Î¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢±§º´Èþ¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î±«Å·Îý½¬¾ì¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤ÎÂÇµå¤¬±§º´Èþ¤Îº¸¶»¤òÄ¾·â¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬±§º´Èþ¤ÎÁ°Êý¤Ë¤¢¤ë¡¢ËÉ¸æ¥Í¥Ã¥È¾åÉô¤ÎÅ´À½¤Î¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Êý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£±§º´Èþ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ë¡£18ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¹¾Æ¬¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤Æ¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¹¾Æ¬¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤í¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åê¼ê¤ò¼é¤ëËÉ¸æ¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢²£1.5Ã¡¢¹â¤µ1ÃÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Åêµå¤·¤¿¤éÂÇµå¤¬Åê¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ò½±¤¦¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç±£¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇØ¤ò¤«¤¬¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò1µåÅê¤²¤ë¤´¤È¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¹¾Æ¬¤¬¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËËÉ¸æ¥Í¥Ã¥È¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¶·¿¤Ï¤³¤³¤ËºÜ¤»¤¿¡Ö1984Ç¯ÈÇÌîµå¥«¥¿¥í¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿¤ÏËÉ¸æ¥Í¥Ã¥È¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤¬¤¨¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÍÑ¡£±¦Åê¼êÍÑ¤ÏÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£Åê¼ê¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤·¤¿Â¦¤ËÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇµå¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¾Æ¬¤ÏÅê¼ê¤ÎÁ°Êý¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Î¥Ð¡¼¤ò½¾Íè¤è¤ê20Â¤Û¤É¹â¤¯¤·¤¿¡£±§º´Èþ¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£ËÉ¸æ¥Í¥Ã¥È¤Ï¿ô¥«·î¸å¤Ë´°À®¤·¤¿¡£¡Ê¿¹ËÜÇî¼ù¡Ë