¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¿Íµ¤½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ßÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¾è¤»¤Æ¡×
¾Ð´é¤È¼ÖÂÎ¤¬µ±¤¯1Ëç
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬µ±¤¯¥Ù¥ó¥Ä¼Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎE¥¯¥é¥¹(W213·¿)¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢±àÅÄºÌÇµ(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¡ÖTHREE STONES¡×¤Ç¼Ú¤ê¤¿¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ßÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö³°Áõ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¾è¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±àÅÄ¤ÏÆüËÜÂç³Ø3Ç¯»þ¤Ë¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¡£JTA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹80°Ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹56°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖFILAtennis¡×¤Î¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£