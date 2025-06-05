日本に勝利のオーストラリア、6大会連続W杯出場に大きく前進…今節サウジ引き分け以下で決定
FIFAワールドカップアジア最終予選第9節が5日に行われ、2位オーストラリア代表と首位日本代表が対戦。試合は終了間際90分にアジズ・ベヒッチが殊勲のゴールを決め、ホームのオーストラリアが勝利を収めた。
この結果、オーストラリアが3連勝で6大会連続7回目のワールドカップ出場に王手をかけた。6日（金）日本時間1時キックオフのバーレーン対サウジアラビアで、サウジアラビアが引き分け以下の場合、オーストラリアのワールドカップ出場が決定。サウジアラビアが勝利した場合は次節に持ち越しとなるが、最終節の直接対決でサウジアラビアがオーストラリアに大量得点で勝利しない限り、オーストラリアの出場が決まる状況となった。
アジア最終予選 暫定順位表
1位：日本（勝ち点20／得失点差＋21）
2位：オーストラリア（勝ち点16／得失点差＋8）
3位：サウジアラビア（勝ち点10／得失点差-2）※1試合未消化
4位：インドネシア（勝ち点9／得失点差-6）※1試合未消化
5位：バーレーン（勝ち点6／得失点差-8）※1試合未消化
6位：中国（勝ち点6／得失点差-13）※1試合未消化
アジア最終予選 第9節
6月5日（木）20時10分〜 オーストラリア 1-0 日本
6月5日（木）22時45分〜 インドネシアvs中国
6月6日（金）1時〜 バーレーンvsサウジアラビア
アジア最終予選 第10節
6月10日（火）19時35分〜 日本vsインドネシア
6月10日（火）20時〜 中国vsバーレーン
6月11日（水）3時15分〜 サウジアラビアvsオーストラリア
この結果、オーストラリアが3連勝で6大会連続7回目のワールドカップ出場に王手をかけた。6日（金）日本時間1時キックオフのバーレーン対サウジアラビアで、サウジアラビアが引き分け以下の場合、オーストラリアのワールドカップ出場が決定。サウジアラビアが勝利した場合は次節に持ち越しとなるが、最終節の直接対決でサウジアラビアがオーストラリアに大量得点で勝利しない限り、オーストラリアの出場が決まる状況となった。
1位：日本（勝ち点20／得失点差＋21）
2位：オーストラリア（勝ち点16／得失点差＋8）
3位：サウジアラビア（勝ち点10／得失点差-2）※1試合未消化
4位：インドネシア（勝ち点9／得失点差-6）※1試合未消化
5位：バーレーン（勝ち点6／得失点差-8）※1試合未消化
6位：中国（勝ち点6／得失点差-13）※1試合未消化
アジア最終予選 第9節
6月5日（木）20時10分〜 オーストラリア 1-0 日本
6月5日（木）22時45分〜 インドネシアvs中国
6月6日（金）1時〜 バーレーンvsサウジアラビア
アジア最終予選 第10節
6月10日（火）19時35分〜 日本vsインドネシア
6月10日（火）20時〜 中国vsバーレーン
6月11日（水）3時15分〜 サウジアラビアvsオーストラリア
【ゴール動画】オーストラリア代表が“ワンチャンス”を活かす
虎視眈々と1チャンスを仕留める— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 5, 2025
W杯出場目指すオーストラリア
ベヒッチの右足で先制
日本は痛恨の失点...
🏆AFCアジア最終予選
🆚オーストラリア×日本
📺#DAZN 独占配信
最強の #代表みようぜ pic.twitter.com/4z9TobfdVt