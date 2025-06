「まだ実感が湧かない」日本代表の無敗を打ち砕いたベヒッチは13年ぶりの代表ゴール、16年ぶりの日本戦勝利に「最高の気分」

日本代表は5日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選の第9節でオーストラリア代表と対戦し、0−1で敗戦を喫した。この試合の決勝ゴールを決めたオーストラリア代表DFアジズ・ベヒッチは、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出。防戦一方だった中、90分のワンチャンスでチームを勝利に導く殊勲の決勝ゴールを記録していた。フラッシュインタビューに応じたベヒッチは、「まだ実感が湧かない」とコメント。実に13年ぶりとなるオーストラリア代表でのゴールが、16年ぶりに日本戦勝利を呼び込む決勝ゴールとなった。

