【一番くじ Harry Potter Magical Sweets Party】 6月6日 順次発売 価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ Harry Potter Magical Sweets Party」を6月6日より順次発売する。価格は1回750円。

本商品は、映画「ハリー・ポッター」をモチーフにした一番くじ。A賞は、魔法界で人気のお菓子「バーティー・ボッツの百味ビーンズ ライト」がルームライトになって登場。B賞は、「ビッグトートバッグ」で、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちが夢中のお菓子屋さん「ハニーデュークス」のショッパー風デザインとなっている。

その他に、ハリーとロンも大好きなお菓子、蛙チョコレートをモチーフにしたキャニスターや、ホグワーツの大広間でのお祝いをイメージしたゴブレットグラス、大広間や談話室、ホグワーツ特急の車内などの楽しくて美味しい記憶を閉じ込めたスノードーム型のアクリルオーナメントチャームなどがラインナップしている。

ラストワン賞は「バースデーケーキ クッション」で、ハグリッドのメッセージが刺繍された約38cmのビッグクッションが用意されている。

「一番くじ Harry Potter Magical Sweets Party」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞:バーティー・ボッツの百味ビーンズ ライト

B賞:ビッグトートバッグ

C賞:蛙チョコレート キャニスター

D賞:ゴブレットグラス

E賞:メラミンプレート

F賞:ジッパーバッグ

G賞:アクリルオーナメントチャーム

H賞:ステッカー

ラストワン賞:バースデーケーキ クッション

ダブルチャンスキャンペーン:A賞 バーティー・ボッツの百味ビーンズ ライト

A賞:バーティー・ボッツの百味ビーンズ ライト

B賞:ビッグトートバッグ

C賞:蛙チョコレート キャニスター

D賞:ゴブレットグラス

E賞:メラミンプレート

F賞:ジッパーバッグ

G賞:アクリルオーナメントチャーム

H賞:ステッカー

ラストワン賞:バースデーケーキ クッション

ダブルチャンスキャンペーン

期間:発売日~9月末日

A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

All characters and elements (C)TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)

※発売日は流通により前後する場合があります。