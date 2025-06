【飛鳥馬トキ(バニーガール)】 6月6日 出荷開始 価格:19,800円

マックスファクトリーは、1/7スケールフィギュア「飛鳥馬トキ(バニーガール)」を6月6日に出荷開始する。価格は19,800円。

本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「飛鳥馬トキ」を1/7スケールで立体化したもの。クールな表情とスレンダーで引き締まったスタイルを細かく再現し、長く繊細な髪の毛やバニースーツの質感、ハイソックスなど、徹底的に作り込まれている。

また、いつもより少しテンションが上がっているトキを再現できる差し替えパーツ「ピース手」も付属する。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。