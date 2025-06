【「MFゴースト」23巻】 6月6日 発売 価格:869円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「MFゴースト」の23巻を6月6日に発売する。価格は869円。

本作はしげの秀一氏が手掛ける「頭文字D」の後継作品。TVアニメが2期まで放送済みで、2026年に3期が放送される予定となっている。

23巻は最終巻となり、最終戦「熱海ゴースト」の決勝が描かれることに。アクシデントに巻き込まれて順位を落としたカナタは、逆境を乗り越えて悲願の優勝を掴み取ろうとする。

なお、初回限定版には特別ステッカーの付録も付いてくる。

【「MFゴースト」23巻あらすじ】

西暦202X年。世界中で爆発的な人気を誇る公道レースが、日本に存在した。レースの名は「MFG」。

最終戦「熱海ゴースト」の決勝! アクシデントに巻き込まれ、大幅に順位を落としてしまったカナタ。

果たして逆境を乗り越え、悲願の優勝を掴み取ることはできるのか?

『頭文字D』に続く新公道伝説、ここに完結!

TVアニメ3rd Season 2026年放送決定!!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.