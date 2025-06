【「ザ・ファブル The third secret」1巻】 6月6日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「ザ・ファブル The third secret」の1巻を6月6日に発売する。価格は792円。

本作は累計2,800万部を突破し、アニメ化や映画化もされている「ザ・ファブル」シリーズの第3部。3月17日発売の「ヤングマガジン」16号から連載が行なわれている。

作中では難敵ルーマーとの戦いから約2年が経った後が描かれており、無敵の殺し屋・アキラの新たな秘密が解き明かされていく。

【「ザ・ファブル The third secret」1巻あらすじ】

無敵の殺し屋兄さん、此度2度目のカムバック――!! 難敵ルーマーとの戦いが終結し、アザミ&ユーカリが太平市を去って約2年――。生活は変わっても、根っこは変わらない“風変わり”な兄さん姉さんたち。“普通の日々”のその先で、無敵のアキラ兄さんの新たなる“秘密”が解き明かされていくのです――。

