【「ねずみの初恋」6巻】 6月6日 発売 価格:869円

講談社は、マンガ「ねずみの初恋」の6巻を6月6日に発売する。価格は869円。

本作は累計100万部を突破した殺し屋少女のラブストーリー。大瀬戸陸氏が「ヤングマガジン」で連載を行なっている。

6巻ではかつてねずみや水鳥たちに恐怖を与えていた“豚”が、病室で目覚める。一方ねずみはカラオケに行くという目標を立て、あお君と歌の特訓を始める。

またクリープハイプの楽曲「ままごと」とコラボレーションしたMMV(マンガミュージックビデオ)も公開された。

