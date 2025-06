【「平成敗残兵すみれちゃん」6巻】 6月6日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「平成敗残兵すみれちゃん」の6巻を6月6日に発売する。価格は792円。

本作は元・売れないアイドルのすみれが、従兄弟の高校生・雄星と共に人生のリベンジに挑むコメディマンガ。作者は里見U氏で、「週刊ヤングマガジン」で連載が行なわれている。

6巻では元ファスラバメンバーのすしカルマを仲間に加えたすみれたちが、写真集の撮影に臨む。しかし無事に撮影を終えたと思いきや、新たな問題に見舞われてしまう。

また表紙はパチンコ台のようなデザインで、すみれたちの姿が描かれている。

【「平成敗残兵すみれちゃん」6巻あらすじ】

ダテに負けてきたわけじゃねーんだZE☆ ドキッ♪ トラブルだらけの写真集撮影!? かかってこいや!!

元『ファスラバ』メンバーのすしカルマを仲間(???)に加え、ついに写真集の撮影に臨む事になったすみれと雄星。キツいダイエットを乗り越え、無事に撮影を終えたとおもいきや、“おち〇ち〇”が原因で売り場問題が大発生!?

どんな逆境も工夫とガッツで乗り越えるんだ、すみれちゃんは!!

試されるアラサー第6巻!!

