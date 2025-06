【「暴力万歳」1巻】 6月6日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「暴力万歳」の1巻を6月6日に発売する。価格は792円。

本作は「週刊ヤングマガジン」で始まった新連載。「賭ケグルイ」の河本ほむら氏が原作、「サツドウ」のなだいにし氏が作画を手掛けている。

物語は不良に絡まれていた高校生・秋田正道が、女子高生・六道せつなに助けられるところから始まる。秋田は喧嘩を教えてほしいと頼むが、六道は突如牙を向き、“暴力”がこの世界のルールだと突き付けてくる。

また1巻の帯には、「ザ・ファブル」の南勝久氏による推薦コメントが掲載されている。

【「暴力万歳」1巻あらすじ】

『賭ケグルイ』河本ほむら×『サツドウ』なだいにし、最強タッグが贈る暴力奇譚!賢く生きることがモットーの高校生・秋田正道は、不良に絡まれているところを女子高生・六道せつなに助けられる。「僕にも喧嘩を教えてくれないか?」打算と憧れから六道に喧嘩の指導を依頼する秋田だったが、突如六道は秋田に牙を剥く。「暴力こそこの世界の唯一のルール」と断言する六道との出会いから秋田は“暴力”の世界に足を踏み入れていく!

