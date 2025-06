【「妹は知っている」2巻】 6月6日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「妹は知っている」の2巻を6月6日に発売する。価格は792円。

本作は凄腕ハガキ職人のサラリーマン・三木貴一郎と、人気アイドルの妹・美貴が繰り広げる兄妹コメディ。雁木万里氏が「週刊ヤングマガジン」で連載を行なっている。

2巻の表紙には、兄妹がコンビニから出てくるところが描かれている。また描き下ろしマンガとして、貴一郎と美貴が姉弟だったら…というifの世界を描いた「弟は知っている」が掲載されている。

さらに各書店で購入特典が用意されており、ゲーマーズでは4ページの小冊子「貴一郎のネタ帳」が特典となっている。

【「妹は知っている」2巻あらすじ】

お兄ちゃんの見てる世界は、面白い。

職場では地味だけど実は凄腕ハガキ職人の三木貴一郎と、無表情ながら人気アイドルの三木美貴は兄妹で隣暮らし。

こっそりと面白くて超優しいお兄ちゃんのことを、今日も妹はしっかり見ています。気づけば、同僚のあの人も。

じわじわと魅力が広がる兄妹コメディ、第2巻。

