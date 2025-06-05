宮城県で最大震度3の地震 宮城県・角田市
5日午後11時51分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮城県の角田市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮城県
角田市
■震度2
□宮城県
名取市 岩沼市 蔵王町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
亘理町 山元町 登米市
栗原市 大崎市 涌谷町
仙台青葉区 仙台若林区 石巻市
東松島市 松島町 七ヶ浜町
大衡村
一関市
□福島県
田村市 福島伊達市 国見町
天栄村 石川町 玉川村
浅川町 相馬市 南相馬市
楢葉町 川内村 大熊町
浪江町 新地町 飯舘村
■震度1
□宮城県
白石市 大河原町 村田町
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
宮城美里町 南三陸町 仙台宮城野区
仙台太白区 仙台泉区 塩竈市
多賀城市 富谷市 利府町
大和町 大郷町 女川町
□岩手県
北上市 遠野市 奥州市
平泉町 大船渡市 陸前高田市
釜石市 住田町 大槌町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 本宮市
桑折町 川俣町 大玉村
鏡石町 泉崎村 矢吹町
棚倉町 矢祭町 平田村
古殿町 小野町 いわき市
福島広野町 富岡町 双葉町
葛尾村
□山形県
最上町 天童市 東根市
中山町 白鷹町
□茨城県
日立市 常陸太田市 笠間市
常陸大宮市 那珂市 城里町
東海村 大子町 土浦市
石岡市 桜川市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。