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5日午後11時51分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の角田市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮城県
角田市

■震度2
□宮城県
名取市　岩沼市　蔵王町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
亘理町　山元町　登米市
栗原市　大崎市　涌谷町
仙台青葉区　仙台若林区　石巻市
東松島市　松島町　七ヶ浜町
大衡村

□岩手県
一関市

□福島県
田村市　福島伊達市　国見町
天栄村　石川町　玉川村
浅川町　相馬市　南相馬市
楢葉町　川内村　大熊町
浪江町　新地町　飯舘村

■震度1
□宮城県
白石市　大河原町　村田町
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
宮城美里町　南三陸町　仙台宮城野区
仙台太白区　仙台泉区　塩竈市
多賀城市　富谷市　利府町
大和町　大郷町　女川町

□岩手県
北上市　遠野市　奥州市
平泉町　大船渡市　陸前高田市
釜石市　住田町　大槌町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　本宮市
桑折町　川俣町　大玉村
鏡石町　泉崎村　矢吹町
棚倉町　矢祭町　平田村
古殿町　小野町　いわき市
福島広野町　富岡町　双葉町
葛尾村

□山形県
最上町　天童市　東根市
中山町　白鷹町

□茨城県
日立市　常陸太田市　笠間市
常陸大宮市　那珂市　城里町
東海村　大子町　土浦市
石岡市　桜川市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。