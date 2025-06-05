¡ÖÎÉ¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¡×´ñÈ´¤Ê¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢28ºÐ½÷Í¥¤ÎÆ©¤±´¶¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎï¤·¤¤¤Ê¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈËÜ¼ÂÍ«(28)=Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´ñÈ´¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î»þ¤Î¡¡²Ä°¦¤¤¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦LINKPILLAR Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë&¥¢¥¸¥¢2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£½Ð±é¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖABYSS¡×¤¬ºÇ¿Ì¾Þ¤ËºÇ½ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Î¶¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎï¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¯¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Î¶¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£