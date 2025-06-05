みんなで採点!! オーストラリアに0-1で敗れた森保J、最も評価が高かったのは…
[6.5 W杯アジア最終予選第9節 日本 0-1 オーストラリア パース]
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦し、0-1で今予選初黒星を喫した。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、MF久保建英で『6.71』。2位タイはMF平河悠とMF鎌田大地で『6.52』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 23 谷晃生 4.83
DF 2 関根大輝 5.79
DF 4 渡辺剛 5.30
DF 16 町田浩樹 5.75
MF 5 佐野海舟 6.23
MF 7 藤田譲瑠チマ 6.16
MF 8 鈴木唯人 6.07
MF 11 平河悠 6.52
MF 15 鎌田大地 6.52
MF 20 俵積田晃太 4.78
FW 9 大橋祐紀 5.54
▼途中出場
DF 22 瀬古歩夢 4.90
MF 10 久保建英 6.71
MF 13 中村敬斗 6.17
FW 18 町野修斗 5.80
DF 3 高井幸大 5.47
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦し、0-1で今予選初黒星を喫した。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、MF久保建英で『6.71』。2位タイはMF平河悠とMF鎌田大地で『6.52』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 23 谷晃生 4.83
DF 2 関根大輝 5.79
DF 4 渡辺剛 5.30
DF 16 町田浩樹 5.75
MF 5 佐野海舟 6.23
MF 7 藤田譲瑠チマ 6.16
MF 8 鈴木唯人 6.07
MF 11 平河悠 6.52
MF 15 鎌田大地 6.52
MF 20 俵積田晃太 4.78
FW 9 大橋祐紀 5.54
▼途中出場
DF 22 瀬古歩夢 4.90
MF 10 久保建英 6.71
MF 13 中村敬斗 6.17
FW 18 町野修斗 5.80
DF 3 高井幸大 5.47
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