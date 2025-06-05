¿û°æÍ§¹á¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±Â´¶ÈÀë¸À¡ª¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×
6·î6Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¿û°æÍ§¹á¤¬¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤À¤Ã¤¿¡É¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±¡É¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÀë¸À¡£¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
-¡ÖË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×-
¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿û°æ¡£¿û°æ¤¬¸À¤¦¡É¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±¡É¤È¤Ï¡¢Á°È±¤ò7¡§3¤°¤é¤¤¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼þ¤ê¤ÎÈ±¤Î¿¨³Ð¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢´é¤Î±¦Â¦¤ÇÈýÌÓ¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤ÇÎ±¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥°¥ëー¥×ºßÀÒ»þ¤«¤éÄ¹Ç¯¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤é¤Î¡Ö¿û°æ¤µ¤ó¡¢¤½¤í¤½¤í¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±Â´¶È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¿û°æ¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ÎÁ°È±¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¼ýÏ¿¤Ç¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¿û°æ¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ²¼¤í¤¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ´¬¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Öº£Æü°ã¤¦¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿û°æ¤Ï¡ÖË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸åÄ©Àï¤¹¤ëÈ±·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡É¤ª¤Ç¤³Á´½Ð¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄñ¹³¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤Ê¤éÁ°È±¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁ°È±¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÁ°È±¤¬¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿û°æ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ç¤³½Ð¤·¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²áµî¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£