TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢92ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å2»þÁ°¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ëÀ¾Å´³­ÄÍÀþ¤Î¹áÄÇ²Ö±àÁ°±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ºâÄÅÀé·Ã¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤Î¶ÍÅçÀµ¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê92¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öµ¢ÂðÃæ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£