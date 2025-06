ディリゲントは、独BitwigのDAWソフト「Bitwig Studio」シリーズを最大25%オフで提供するサマーセールを2025年7月31日までの期間限定で実施している。独BitwigのDAWソフト「Bitwig Studio」シリーズを最大25%オフで提供するサマーセール「Bitwig Studio」は独Bitwigが提供するDAWソフト。今回のサマーセールでは、2025年7月31日までの期間限定で最大25%オフにて提供する。

対象製品とセール価格は以下の通り。Bitwig Studio フルバージョン:39,600円 <通常販売価格:52,800円> 25%オフBitwig Studio エデュケーション版(学生/教職員向け優待):26,400円 <通常販売価格:35,200円>25%オフBitwig Studio 12ヶ月アップグレード版(12ヶ月アップグレードプラン延長用):16,500円 <通常販売価格:22,000円>25%オフBitwig Studio アップグレード from 8-Track:35,530円 <通常販売価格:47,300円> 25%オフBitwig Studio アップグレード from Essentials/16-Track:29,700円 <通常販売価格:39,600円>25%オフBitwig Studio アップグレード from Producer:19,800円 <通常販売価格:26,400円> 25%オフBitwig Studio Producer フルバージョン:19,800円 <通常販売価格:26,400円> 25%オフBitwig Studio Producer 12ヶ月アップグレード版(12ヶ月アップグレードプラン延長用):9,900円 <通常販売価格:13,200円> 25%オフBitwig Studio Producer アップグレード from 8-Track:16,500円 <通常販売価格:22,000円> 25%オフBitwig Studio Producer アップグレード from Essentials/16-Track:9,900円 <通常販売価格:13,200円> 25%オフBitwig Studio Essentials フルバージョン:10,560円 <通常販売価格:13,200円> 20%オフBitwig Studio Essentials 12ヶ月アップグレード版:5,060円 <通常販売価格:6,380円> 21%オフBitwig Studio Essentials アップグレード from 8-Track:8,580円 <通常販売価格:10,780円> 20%オフ