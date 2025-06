ハン・ソヒ

韓国の俳優ハン・ソヒが、7月20日にZepp Diver City(TOKYO)で『2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TOKYO』を行うことが決定した。(※情報の初出時、開場・開演時間に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。)

今回のファンミーティングワールドツアーは7月12日のバンコク公演を皮切りにアジア及びヨーロッパ全域で開催後10月26日のソウル公演まで行われる。

日本公演は7月20日にZepp Diver City(TOKYO)で2回公演で開催される。

ハン・ソヒは2017年にドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』でデビューし、その後も『夫婦の世界』、『マイネーム:偽りと復讐』、『サウンドトラック#1』など多くの作品で幅広い演技を披露してきた。

日本公演のチケットは6月7日(土)19時00分からオフィシャル先行受付がスタートする。 【公演概要】「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR【Xohee Loved Ones,】in TOKYO」日程:2025年7月20日(日)時間:1st OPEN14:15/START15:00 2nd OPEN17:45/START18:30会場:Zepp Diver City(TOKYO)住所:〒135-0064 東京都江東区青海1-10-10ダイバーシティ東京プラザ