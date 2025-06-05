[6.5 W杯アジア最終予選第9節 日本-オーストラリア パース]

　日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　オーストラリアはFIFAランキング26位(日本は15位)。過去の通算対戦成績は日本の11勝10分7敗(40得点33失点)となっている。すでに首位突破を決めている中、フレッシュな顔触れで臨む森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 23 谷晃生

DF 2 関根大輝

DF 4 渡辺剛

DF 16 町田浩樹

MF 5 佐野海舟

MF 7 藤田譲瑠チマ

MF 8 鈴木唯人

MF 11 平河悠

MF 15 鎌田大地(Cap)

MF 20 俵積田晃太

FW 9 大橋祐紀

▼控え

GK 1 鈴木彩艶

GK 12 大迫敬介

DF 3 高井幸大

DF 22 瀬古歩夢

MF 6 遠藤航

MF 10 久保建英

MF 13 中村敬斗

MF 14 三戸舜介

MF 17 森下龍矢

MF 19 佐野航大

MF 21 熊坂光希

FW 18 町野修斗

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!