フレッシュな陣容で臨むアウェー戦…オーストラリアと戦う日本代表の採点受付中
[6.5 W杯アジア最終予選第9節 日本-オーストラリア パース]
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
オーストラリアはFIFAランキング26位(日本は15位)。過去の通算対戦成績は日本の11勝10分7敗(40得点33失点)となっている。すでに首位突破を決めている中、フレッシュな顔触れで臨む森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 23 谷晃生
DF 2 関根大輝
DF 4 渡辺剛
DF 16 町田浩樹
MF 5 佐野海舟
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 11 平河悠
MF 15 鎌田大地(Cap)
MF 20 俵積田晃太
FW 9 大橋祐紀
▼控え
GK 1 鈴木彩艶
GK 12 大迫敬介
DF 3 高井幸大
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航
MF 10 久保建英
MF 13 中村敬斗
MF 14 三戸舜介
MF 17 森下龍矢
MF 19 佐野航大
MF 21 熊坂光希
FW 18 町野修斗
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 23 谷晃生
DF 2 関根大輝
DF 4 渡辺剛
DF 16 町田浩樹
MF 5 佐野海舟
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 11 平河悠
MF 15 鎌田大地(Cap)
MF 20 俵積田晃太
FW 9 大橋祐紀
▼控え
GK 1 鈴木彩艶
GK 12 大迫敬介
DF 3 高井幸大
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航
MF 10 久保建英
MF 13 中村敬斗
MF 14 三戸舜介
MF 17 森下龍矢
MF 19 佐野航大
MF 21 熊坂光希
FW 18 町野修斗
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!