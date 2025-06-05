ÑÍºá¤ÇÈÈºáÅÛÎì¤È¤Ê¤êÊÕ¶Á÷¤ê¤Ë¡£·Ù»¡´±¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤ÏÉü½²¤òÀÀ¤¦¡¿ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¡¢ÌÂµÜ¤Ç¿¿¤ÎÎÏ¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë¨
¡ØÌµÇ½¤ÏÉÔÍ×¤È¸À¤ï¤ì¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤ÎËÍ¤Ï¿¦¿Í¥®¥ë¥É¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿¼Éô¤Ç¿¿¤ÎÎÏ¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë THE COMIC¡Ù¡Ê¤µ¤é¤µ¤ß¤µ¡§Ì¡²è¡¢ºùÌ¸àèàá¡§¸¶ºî¡¢Ê¡¤¤Ä¤Í¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´20²ó¡Û
¡ØÌµÇ½¤ÏÉÔÍ×¤È¸À¤ï¤ì¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤ÎËÍ¤Ï¿¦¿Í¥®¥ë¥É¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿¼Éô¤Ç¿¿¤ÎÎÏ¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë THE COMIC¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¿À¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÇ½¤Ê¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦¥·¥¯¥í¡£¸·¤·¤¤¶¶ø¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ®Â²¤ÎÈÜÎô¤Êæ«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈºáÅÛÎì¤È¤·¤ÆÊÕ¶Á÷¤ê¤Î·º¤Ë½è¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÛÎì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¯¥í¤ÏËÁ¸±¼ÔÃ£¤Î²ÙÊª»ý¤Á¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡¢Æ»Ãæ¤Î°¼Á¤ÊÍ·¤Ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÆàÍî¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£ÂÔË¾¤ÎÂè4´¬¤¬5·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡ª ÌµÇ½¥¹¥¥ë¤ò¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤¿¾¯Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡ØÌµÇ½¤ÏÉÔÍ×¤È¸À¤ï¤ì¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤ÎËÍ¤Ï¿¦¿Í¥®¥ë¥É¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿¼Éô¤Ç¿¿¤ÎÎÏ¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë THE COMIC¡Ù¤ò¡¢1´¬¤Þ¤ë¤´¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ØÌµÇ½¤ÏÉÔÍ×¤È¸À¤ï¤ì¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤ÎËÍ¤Ï¿¦¿Í¥®¥ë¥É¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿¼Éô¤Ç¿¿¤ÎÎÏ¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë THE COMIC¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¿À¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÇ½¤Ê¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦¥·¥¯¥í¡£¸·¤·¤¤¶¶ø¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ®Â²¤ÎÈÜÎô¤Êæ«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈºáÅÛÎì¤È¤·¤ÆÊÕ¶Á÷¤ê¤Î·º¤Ë½è¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÛÎì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¯¥í¤ÏËÁ¸±¼ÔÃ£¤Î²ÙÊª»ý¤Á¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡¢Æ»Ãæ¤Î°¼Á¤ÊÍ·¤Ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÆàÍî¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£ÂÔË¾¤ÎÂè4´¬¤¬5·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡ª ÌµÇ½¥¹¥¥ë¤ò¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤¿¾¯Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡ØÌµÇ½¤ÏÉÔÍ×¤È¸À¤ï¤ì¡Ø»þ·×»È¤¤¡Ù¤ÎËÍ¤Ï¿¦¿Í¥®¥ë¥É¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿¼Éô¤Ç¿¿¤ÎÎÏ¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë THE COMIC¡Ù¤ò¡¢1´¬¤Þ¤ë¤´¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª