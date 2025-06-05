21:15
ECB政策金利（6月）
予想　2.15%　前回　2.4%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.25%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.65%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30　
米貿易収支（4月）
予想　-640.0億ドル　前回　-1405.0億ドル

米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第1四半期）
予想　-0.8%　前回　-0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　5.7%　前回　5.7%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（05/25 - 05/31）
予想　23.4万件　前回　24.0万件
米失業保険継続受給者数（05/18 - 05/24）
予想　191.1万件　前回　191.9万件

カナダ国際商品貿易（4月）
予想　-13.0億カナダドル　前回　-5.1億カナダドル

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

23:00
カナダIvey購買部協会指数（5月）
予想　N/A　前回　47.9

6日
3:00
ブラジル貿易収支（5月）
予想　82.3億ドル　前回　81.53億ドル

6日
1:00　
クーグラーFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:30　
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、カンザスシティ連銀主催イベントで講演（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。