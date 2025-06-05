ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
ECB政策金利（6月）
予想 2.15% 前回 2.4%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.25%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.65%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米貿易収支（4月）
予想 -640.0億ドル 前回 -1405.0億ドル
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第1四半期）
予想 -0.8% 前回 -0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 5.7% 前回 5.7%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（05/25 - 05/31）
予想 23.4万件 前回 24.0万件
米失業保険継続受給者数（05/18 - 05/24）
予想 191.1万件 前回 191.9万件
カナダ国際商品貿易（4月）
予想 -13.0億カナダドル 前回 -5.1億カナダドル
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
23:00
カナダIvey購買部協会指数（5月）
予想 N/A 前回 47.9
6日
3:00
ブラジル貿易収支（5月）
予想 82.3億ドル 前回 81.53億ドル
6日
1:00
クーグラーFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、カンザスシティ連銀主催イベントで講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
ECB政策金利（6月）
予想 2.15% 前回 2.4%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.25%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.65%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米貿易収支（4月）
予想 -640.0億ドル 前回 -1405.0億ドル
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第1四半期）
予想 -0.8% 前回 -0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 5.7% 前回 5.7%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（05/25 - 05/31）
予想 23.4万件 前回 24.0万件
米失業保険継続受給者数（05/18 - 05/24）
予想 191.1万件 前回 191.9万件
カナダ国際商品貿易（4月）
予想 -13.0億カナダドル 前回 -5.1億カナダドル
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
23:00
カナダIvey購買部協会指数（5月）
予想 N/A 前回 47.9
6日
3:00
ブラジル貿易収支（5月）
予想 82.3億ドル 前回 81.53億ドル
6日
1:00
クーグラーFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、カンザスシティ連銀主催イベントで講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。