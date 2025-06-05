ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:15

ECB政策金利（6月）

予想 2.15% 前回 2.4%（ECB政策金利)

予想 2.0% 前回 2.25%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 2.4% 前回 2.65%（ECB限界貸出ファシリティ)



21:30

米貿易収支（4月）

予想 -640.0億ドル 前回 -1405.0億ドル



米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第1四半期）

予想 -0.8% 前回 -0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 5.7% 前回 5.7%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（05/25 - 05/31）

予想 23.4万件 前回 24.0万件

米失業保険継続受給者数（05/18 - 05/24）

予想 191.1万件 前回 191.9万件



カナダ国際商品貿易（4月）

予想 -13.0億カナダドル 前回 -5.1億カナダドル



21:45

ラガルドECB総裁、記者会見



23:00

カナダIvey購買部協会指数（5月）

予想 N/A 前回 47.9



6日

3:00

ブラジル貿易収支（5月）

予想 82.3億ドル 前回 81.53億ドル



6日

1:00

クーグラーFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:30

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、カンザスシティ連銀主催イベントで講演（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

外部サイト