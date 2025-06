2位:倉敷(岡山県)/41票

All About ニュース編集部は2025年5月21〜27日、全国10〜60代の男女231人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(近畿〜九州地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う中国地方の地名ランキングを紹介します!2位は「倉敷(岡山県)」でした。倉敷市、笠岡市、井原市などを対象に交付されているナンバーです。倉敷市は「美観地区」と呼ばれる江戸時代の雰囲気が残された街並みに注目が集まり、観光地としても人気の高い街です。また、年間出荷額日本一の「繊維のまち」としても知られており、世界中から「岡山ジーンズ(岡山デニム)」として注目を集めています。

1位:出雲(島根県)/140票

回答者からは「画数が多い方がカッコよく見えるから」(30代女性/広島県)、「観光スポットであり風情を感じるナンバーだから」(30代女性/和歌山県)、「有名な観光地である倉敷の美観地区と直結する地名であるためです」(20代男性/東京都)などのコメントがありました。1位は「出雲(島根県)」でした。出雲市、仁多郡、飯石郡を対象に交付されているご当地ナンバーです。日本を代表するパワースポット「出雲大社」をはじめ、「神話のふるさと」と称されるほどの歴史的な文化遺産が点在する出雲市。日本国内においても特別な印象がある地名として、「ネームバリューを感じる」というコメントが寄せられています。回答者のコメントを見ると「神様を感じられる素敵なプレートです」(30代女性/愛知県)、「出雲大社が有名で出雲がついてるとパワーがもらえそうだから」(40代女性/新潟県)、「縁起が良さそうだし街中で見かけたらちょっと嬉しい」(30代女性/香川県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)