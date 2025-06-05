¥í¥·¥¢¤ËÃóºß¤¹¤ëÉðÆ£Âç»È¤¬¥í¥·¥¢³°Ì³¼¡´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢Æó¹ñ´Ö¤Î½ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÎÉ¬Í×À­¤äÊ¸²½¡¦¿ÍÅª¸òÎ®¤Î½ÅÍ×À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºß¥í¥·¥¢ÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉðÆ£Âç»È¤Ï4Æü¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤ÇÆüËÜ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ë¥Ç¥ó¥³³°Ì³¼¡´±¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÃÌ¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎÙ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Æó¹ñ´Ö¤Î½ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÎÉ¬Í×À­¤äÊ¸²½¡¦¿ÍÅª¸òÎ®¤Î½ÅÍ×À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤Ç¤ÎÊè»²ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þ¤á¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬À¾Â¦¤È¤È¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¨ÂÐÅª¤ÊÂÐ¥íÀ¯ºö¤òµñÈÝ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÂÐÏÃºÆ³«¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï4Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²Ì¨²­¤ÇÀè·î²¼½Ü¤Ë³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÄú¤¬¹Ò¹Ô·ÙÊó¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¹ñ¶­¶á¤¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌµÀÕÇ¤¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÌÀÇò¤Ê¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´ÖÁ¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤ä¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ÍÆÇ§¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£