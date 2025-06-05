¡ÈSNSÅê¹Æ¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ë½Ïª¡É³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî²È¤¬Çå½þµá¤á»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤òÄóÁÊ¡¡Ž¢Æ±¤¸Èï³²¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤Ž£¡¡ÅìµþÃÏºÛ
SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³©Àî¾Þºî²È¤ÎÍû¶×Êö¤µ¤ó¤¬¤¤ç¤¦¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÇå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡ÖÈà´ß²Ö¤¬ºé¤¯Åç¡×¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Íû¶×Êö¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Íû¤µ¤óÂ¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯5·î¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤ÎÂ¼¾¾ÍµÈþ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬SNS¤Ë¡ÖÂÎ¤¬ÃËÀ¤Ç¼ê½Ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£·Ù»¡¤¬Â¼¾¾»ÔµÄ¤ËÃí°Õ¤·¡¢Åê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Â¼¾¾»ÔµÄ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢Íû¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¼Ì¿¿¤äÌ¾Á°¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íû¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤Ê¤É¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤Îºï½ü¤ä¤ª¤è¤½500Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄóÁÊ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÍû¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÍÁ³¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢À¸³è¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎLGBTQ+¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Â¼¾¾»ÔµÄ¤ÏÁÊ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ù»¡¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤«¤éÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£