ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¡¢Âè41²óATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥É¥é¥ÞÉôÌç¡È¾©Îå¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ½ºî¼ÒÏ¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢ATP¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØÂè41²óATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤Ë¤Æ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û15Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È
¡¡¡ØATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ï¡¢ATP¤¬À½ºî²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤ò¹â¤á¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾ðÇ®¤äµ¤³µ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÏ¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀ½ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¼«¤é¿³ºº°Ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁª¤ÖÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¾Þ¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÇ¯¤Î¡ØATP¾Þ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¡×¡Ö¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢3ÉôÌç¤Î¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¿äÁ¦¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¡ÖÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ëÍ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢Áª¹Í´ð½à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦À©ºî¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤Ë¤Æ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤ÏÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ëÆæ¤Î¾ðÊó²°¡¢ÄÌ¾Î¡È¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡É¡¦ÌÚ¸¶·Ä¼¡Ïº¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤È¡¢¥Ú¥ó¤Ç¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¥´¥·¥Ã¥×½µ´©»ï¡Ö½µ´©¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Îµ¼Ô¡¦»°Åç´²¼£¡Êº´ÌîÎè±÷¡Ë¤Î¡È°Û¿§¤Î¥³¥ó¥Ó¡É¤ò¼´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤À¡£»ö·ï¤«¤éÀ¯¼£¤ä·ÝÇ½¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÂêºà¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëºî²È¡¦²ÅÄ²éÎµ¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Î¥Ù¥ë¡ÖINFORMA¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖINFORMA¶ -Hit and Away-¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Æ±»á¤¬´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¡£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡ØÀµÂÎ¡Ù¡¢¡ØÀÄ½Õ18¡ß2 ·¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¡Ù¡¢¡Ø¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ²¡¡The Family¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ£°æÆ»¿Í¤¬Ã´Åö¤·¡¢Áí´ÆÆÄ¤Ï±Ç²è¤òÃæ¿´¤ËCM¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ëBABEL LABEL¤Î°©ºä¸µ¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ2024Ç¯11·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷¡£º£ºî¤Ç¤ÏÉñÂæ¤ò³¤³°¡¦¥¿¥¤¤Ë°Ü¤·¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ò°Ç¥Ð¥¤¥È»¦¿Í»ö·ï¡Ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌÚ¸¶¤È»°Åç¤¬ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î2¹ñ¤Ë¸Ù¤ë¡¢ÁÔÂç¤Ê¾ðÊóÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤ÏÊüÁ÷¸å3Æü´Ö¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬120Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤ÏX¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡Ö#¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤¬±é¤¸¤ë·Ù»ëÀµ¡¦¹âÌîÎ¶Ç·²ð¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¡¦´Æ½¤¤Î²ÅÄ²éÎµ¤Ï¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²áµî¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡Ý°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á¡Ý¤ÇÉ¾²Á¤òÄº¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¹¹¤Ë¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºîÉÊºî¤ê¤Ë¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯»ö¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢Áí´ÆÆÄ¤Î°©ºä¸µ¤Ï¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÂçÊÑ¤Ê¸½¾ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨²¼Éô¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Ë
¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë°Ü¤·¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¾×·â¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µð°¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡¡²ÅÄ²éÎµ ¥³¥á¥ó¥È
¤Õ¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢º£²ó¡¢Äº¤¤¤¿¾©Îå¾Þ¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¡Öº£¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÇÐÍ¥Éô¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£
Î¨Ä¾¤Ë¡Ö¾Þ¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤ÈÍ¥±Û´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤ê¤Î¤´°¦ÕÈ¤È¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºîÉÊºî¤ê¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø±àÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë17ºÐ¤Î²Æ¤È¤¤¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²áµî¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡Ý°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á¡Ý¤ÇÉ¾²Á¤òÄº¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¹¹¤Ë¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºîÉÊºî¤ê¤Ë¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯»ö¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí´ÆÆÄ¡¡°©ºä¸µ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤ËÂè41²óATP¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¾©Îå¾Þ¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦´ð½à¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÂçÊÑ¤Ê¸½¾ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£