¡Ú¥Õ¥¸¡Ûº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤ÈÌò¿¦°ìÃ×¡Ö£Æ¥¢¥Ê¡×½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¤È°ÛÎãÈ¯É½¡¡½µ´©»ï¤Ë¼ÂÌ¾¡¢»ö¼Â´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬ÆÃ¤Ë²×Îõ¤È¡¡¥Õ¥¸¡Ö°ÛÎã¸øÉ½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À£Á¥¢¥Ê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÃ¼½ï¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬£µÆü²ñ¸«¤·¡¢¥Õ¥¸´ÆººÌò¤¬¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡¢ÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ñ¼ÒË¡¤Ë´ð¤Å¤·èÄê¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢Ãæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¸å¤Ë¡¢Ãæµï»á¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ£±£°£°Ëü±ß¤Î±¿ÈÂ¡Ê½÷À¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤º¡Ë¤ä¡¢Èï³²½÷À£Á¥¢¥Ê¤È¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë£ËÊÛ¸î»Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Åö»þÊÔÀ®ÉôÄ¹£Â»á¤ò¡Ö£´ÃÊ³¬¤Î¹ß³Ê¤Ê¤É¡×¤Î½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡£Â»á¤é£¶¿Í¤Î½èÊ¬¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë£Æ»á¡ÊÅö»þÊÔÀ®À©ºî¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼ÉôÄ¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»º¶È°åÅù¤Î°å»Õ¤ä¾åÄ¹¤Î»Ø¼¨Åù¤Ë½¾¤¤¡¢½÷À£Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÛÎã¤ÎµºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ»á¤Ï¡¢Èï³²½÷À£Á¥¢¥Ê¤Î½÷À¾å»Ê¤Ç¡¢½é´ü¤ËÈï³²¾õ¶·¤òÊ¹¤¡¢ÂÎÄ´°²½¤Ç²á¹ó¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë£Á¥¢¥Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸Â¦¤ÎÁë¸ý¤ò£±¿Í¤ÇÇ¤¤µ¤ì¡¢½Å°µ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¤ÇÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¡¢£Á¥¢¥Ê¤¬¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿´Íý»Ù±ç¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ÉÍý¿¦¤¬¡¢£Ð£Ô£Ó£Ä¤òÈ¯¾É¤·¤¿Éô²¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢£Æ»á¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÌò¿¦¤¬°ìÃ×¤·¡¢½µ´©»ï¤Ç¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤È¤â°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤·¤¿ÂçÂ¿¸µ¥Õ¥¸ÀìÌ³¤â¡¢£Æ¥¢¥Ê¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥¸È¯É½½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£Æ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂÌ¾¤ä´é¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬ÆÃ¤Ë²×Îõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¸øÉ½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£