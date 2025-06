爽やかな酸味と芳醇な香り！EPIC「あるちゅーる　レモン味」

EPICは、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「レモン味」を2025年6月5日(木)に販売中。

EPIC「あるちゅーる レモン味」

・内容量 :10g

・アルコール度数:15%

・価格 :249円(税込)

・フレーバー :レモン味

■「あるちゅーる」とは?

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるだけでなく、お客様同士、お客様とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できる、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

アルコール度数15%で、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分も配合しており、美味しく、楽しく、美しく過ごしたい方におすすめです。

■新フレーバー「レモン味」の特長

・厳選されたレモン果汁を使用した、爽やかな酸味と芳醇な香りが特徴です。

・夏にぴったりの清涼感あふれる風味で、暑い季節にもさっぱりと楽しめます。

・これまでのマスカット味に続く第二弾フレーバーとして、お客様からのリクエストにお応えして開発しました。

・天然甘味であるステビアを使用し、自然な甘みに。

■飲食店様向けのメリット

・キャストとお客様のコミュニケーションツールとしてお手軽に客単価アップが実現できます。

・果汁感をアップしアルコール感を抑えていますので、アルコールが苦手なキャストでも楽しめます。

(食べ過ぎ注意)

・パッケージから直接食べられ、食べ終わったら捨てるだけなので、グラスを洗うなどの手間がかかりません。

・SNSでも話題となっており、「ぜひ試してみたい」というお客様が増加中です。

「あるちゅーる」シリーズに、今回、待望の新フレーバー「レモン味」が加わりました!

さわやかなレモンの香りと風味が、アルコールの美味しさをより一層引き立てます。

マスカット味とはまた違った爽快感を楽しめます。

【販売サイト・注文方法】

※飲食店様は公式サイトからの注文の他、お取引されている酒屋さんへお問い合わせいただくことも可能です。

