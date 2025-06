プレミアリーグで長年笛を吹いていた元主審、デイビッド・クート氏が、現在は宅配業者として働いている姿が目撃された。イングランド中部ノッティンガムシャーにある一般家庭のインターホンカメラが、配達中の同氏を捉えている。『Daily Mail』が伝えている。



クート氏は2024年12月、リヴァプールとユルゲン・クロップ前監督を侮辱する映像が流出し、さらにコカイン使用の映像も確認されたことで、プレミアリーグから解雇されていた。その後「愛するフットボール界に迷惑をかけた」と深い後悔の意を表していた。





