「bite one’s tongue」の意味は？直訳から意味を考えてみて！【1分英会話】

正解は「言葉の飲み込む」でした!

直訳すると「舌を噛む」ですが、「bite one’s tongue」には「言いたいことをこらえる、言葉の飲み込む」という意味があります。

同じような意味で「hold one’s tongue」という表現もありますよ。

「I wanted to say something back to her, but I bite my tongue.」

(彼女の言い返したかったけど、我慢したよ。)