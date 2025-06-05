ディリゲントは、蘭Rob Papenのソフトウェア・シンセサイザー「BLUE III」を33％オフで提供するセールを実施している。期間は2025年6月30日の23時59分まで。

蘭Rob Papenのソフトシンセ「BLUE III」の33％オフセール

「BLUE III」は、FM、フェイズディストーション、ウェーブシェーピング、減算などのシンセシスを組み合わせた「クロスフュージョン・シンセサイザー」を謳う16ボイスのソフトウェア・シンセサイザー。今回は通常価格20,900円のところ、33％オフの14,000円で提供する。期間は2025年6月30日の23時59分まで。動作環境は以下の通り。

Mac：macOS 10.13以上、AU（64bit）/VST/AAXプラグイン

PC：Windows 7 以上、VST＆VST3（32/64bit）/AAX（64bit）プラグイン

Native Instruments NKS対応