【ワールドカップ2026アジア最終予選】オーストラリア代表 vs 日本代表（日本時間6月5日／パーススタジアム）

【映像】佐野海舟、「強すぎるボール回収」を代表復帰戦で披露

サッカー日本代表は日本時間6月5日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）でオーストラリア代表と敵地パースで対戦。20時10分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

すでにW杯出場を決めており、10日のインドネシア戦（ホーム）を含めた今シリーズに向けて森保一監督は、DF板倉滉、DF菅原由勢、MF三笘薫、MF伊東純也、MF南野拓実、MF守田英正、MF田中碧、MF堂安律、FW前田大然、FW上田綺世などコアメンバーの多くが選外に。一方で新戦力が実に14人（初招集が7人、復帰組が7人）と実にフレッシュな陣容を組んできた。

そんな中で迎えるオーストラリア戦は、GK鈴木彩艶、MF遠藤航、MF久保建英など数少ないコアメンバーもベンチスタートに。普段のレギュラー格はDF町田浩樹、MF鎌田大地だけで、MF佐野海舟、MF俵積田晃太、MF平河悠、MF鈴木唯人など多くの復帰・初招集組が先発する超大胆な構成になった。普段は堂安が纏っている背番号10は、久保が背負う。

なお、招集メンバーは27人だが、各試合の登録は23人のため、4人がベンチ外となっている。

【スタメン】

▼GK

23 谷晃生（FC町田ゼルビア）

▼DF

2 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

4 渡辺剛（ヘント／ベルギー）

16 町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

▼MF

5 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

7 藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

8 鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク）

11 平川悠（ブリストル／イングランド2部）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

20 俵積田晃太（FC東京）

▼FW

9 大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）



【ベンチメンバー】

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

3 高井幸大（川崎フロンターレ）

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

10 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

17 森下龍矢（レギア・ワルシャワ／ポーランド）

18 町野修斗（キール／ドイツ）

19 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

21 熊坂光希（柏レイソル）

22 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

【ベンチ外】

長友佑都（FC東京）

鈴木淳之介（湘南ベルマーレ）

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

細谷真大（柏レイソル）

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）

