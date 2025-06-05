超大胆采配！ 日本代表、オーストラリア戦のスタメンに佐野海舟、平河悠、俵積田晃太ら新戦力多数！“10番”の久保建英、遠藤航、鈴木彩艶がベンチスタート
【ワールドカップ2026アジア最終予選】オーストラリア代表 vs 日本代表（日本時間6月5日／パーススタジアム）
サッカー日本代表は日本時間6月5日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）でオーストラリア代表と敵地パースで対戦。20時10分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
すでにW杯出場を決めており、10日のインドネシア戦（ホーム）を含めた今シリーズに向けて森保一監督は、DF板倉滉、DF菅原由勢、MF三笘薫、MF伊東純也、MF南野拓実、MF守田英正、MF田中碧、MF堂安律、FW前田大然、FW上田綺世などコアメンバーの多くが選外に。一方で新戦力が実に14人（初招集が7人、復帰組が7人）と実にフレッシュな陣容を組んできた。
そんな中で迎えるオーストラリア戦は、GK鈴木彩艶、MF遠藤航、MF久保建英など数少ないコアメンバーもベンチスタートに。普段のレギュラー格はDF町田浩樹、MF鎌田大地だけで、MF佐野海舟、MF俵積田晃太、MF平河悠、MF鈴木唯人など多くの復帰・初招集組が先発する超大胆な構成になった。普段は堂安が纏っている背番号10は、久保が背負う。
なお、招集メンバーは27人だが、各試合の登録は23人のため、4人がベンチ外となっている。
【スタメン】
▼GK
23 谷晃生（FC町田ゼルビア）
▼DF
2 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
4 渡辺剛（ヘント／ベルギー）
16 町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
▼MF
5 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
7 藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
8 鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク）
11 平川悠（ブリストル／イングランド2部）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
20 俵積田晃太（FC東京）
▼FW
9 大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）
【ベンチメンバー】
1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
3 高井幸大（川崎フロンターレ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
10 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
17 森下龍矢（レギア・ワルシャワ／ポーランド）
18 町野修斗（キール／ドイツ）
19 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
21 熊坂光希（柏レイソル）
22 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
【ベンチ外】
長友佑都（FC東京）
鈴木淳之介（湘南ベルマーレ）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
細谷真大（柏レイソル）
（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）