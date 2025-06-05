Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¡¼Â¼ÁÄÂ¶â£´¤«·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë´íµ¡´¶¤¢¤é¤ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¿¼¹ï¤À¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£µÆü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿Æ±ÅÞ¡Ö¼¡¤ÎÆâ³Õ¡×³ÕµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡×Â®ÊóÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢º£Ç¯£´·îÊ¬¤ÏÊª²Á¹â¤Î¾å¾º¤ËÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬£´¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½¶âµëÍ¿¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢£±¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ£³£°Ëü£²£´£µ£³±ß¤ÈÁ°Ç¯¤ÎÆ±·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ£²¡¦£³¡óÁý¤¨¡¢£´£°¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á´ðËÜµë¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤ë½êÄêÆâµëÍ¿¤Ï¡¢£²£¶Ëü£¹£³£²£µ±ß¤È£²¡¦£²¡óÁý¤¨£´£²¤«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°Ê¬¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£±¡¦£¸¡ó¸º¤Ã¤Æ£´¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö½ÕÆ®¤Ç¤´Ê³Æ®¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊª²Á¤Î¾å¾º¤¬¡¢¤½¤Î¿¤Ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÀè·îËö¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÅìµþ£²£³¶èÂ®ÊóÃÍ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï£³¡¦£¶¡Ê¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥³¥á¤â´Þ¤á¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¿¼¹ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌîÅÄ»á¤ÏÀè·î£²£¸Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÖÊª²Á¹â¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¼«¤é·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È½ÐÀÊ¤·¤¿ÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¡£