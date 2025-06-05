6月21日に沖縄アリーナにて開催されるガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2025』の、追加出演者が発表された。

（関連：【画像】『OKINAWA COLLECTION 2025』追加出演者）

今回新たにゲスト出演が発表されたのは、審良ふたば、雨宮由乙花、一ノ瀬天音（Luce Twinkle Wink☆）、エガサリ、かとゆり、川本笑瑠（CUTIE STREET）、倉田乃彩、黒嵜菜々子、桜庭遥花（CUTIE STREET）、すみぽん（高倉菫）、月海つくね、積木三ツ見（Jewel☆Garden）、仲本愛美（まなまな）、西島蓮汰（OCTPATH）、原田波人、まぁみ、前川莉珠、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、MINAMI、みりちゃむ、森脇梨々夏、山粼心、雪平莉左。

また、ゲストモデルとして加藤ナナ、那須ほほみ、モデルとしてあんり、泉川里桜、崎浜梨瑚、島咲良、東恩納瑠花、町クレア、三浦舞華、MIYU、吉沢朱音、里乃の出演も決定した。加えて、シューティングアクトとして、AKASAKI、edhiii boiが初登場。MCは、沖縄を拠点に活動する棚原里帆が務める。

さらに、沖縄の次世代アーティストによる『OKINAWA NEXT Showcase STAGE』の実施が決定。EXPG STUDIO OKINAWAほか、沖縄アクターズスクールよりB.B.WAVES、ASOBISYSTEM OKINAWAよりJUICYJUICYが出演する。

同イベントでは、ランウェイやライブパフォーマンスのほか、ファッション誌や企業とコラボレーションしたステージも多数展開される。なお、『OKINAWA COLLECTION 2025』のチケットは本日6月5日より一般販売が開始となった。最新情報はイベント公式サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）