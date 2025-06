3人組ガールズバンド・サバシスターが3日、神奈川・川崎クラブチッタにて『My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour』のファイナル公演を開催した。同ツアーは4月リリースの3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』を携えた全9都市を巡るツーマン形式のライブハウスツアーで、ファイナルではPIZZA OF DEATH所属の先輩バンド・KUZIRAをゲストに迎えた。

SEとともに登場したKUZIRAは、末武竜之介(ボーカル/ギター)が「義理の兄になるのかな?」と語り、サバシスターへの思いを伝える場面も。会場は満員のオーディエンスによる熱気に包まれ、ステージが終わる頃には外の雨も忘れる盛り上がりとなった。KUZIRAの熱量を引き継ぎ登場したサバシスターは、「ナイスなガール」「ジャージ」「ポテサラ」と定番曲を畳みかけ、MCではなち(ボーカル/ギター)が「このかっこいい箱でKUZIRAとツーマンできてうれしい」と感謝を伝えた。「東京こえー」「ひとりぼっちと廊下の窓」を経て披露された「ふしぎなきみ」は、テレビアニメ『宇宙人ムームー』のオープニング主題歌として書き下ろされた初のアニメタイアップ曲。ライブ初披露とは思えない完成度で、会場を一気にポップなムードに染めた。「ツアーを回って全国に彼氏をつくってきました」と冗談めかして語ったなちは、「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」「My girlfriend is PIZZA OF DEATH II」を連投。バックドロップには巨大なジャケットアートワークが掲げられ、スカ調のリズムに観客の熱気が一段と高まった。「PIZZA OF DEATHの先輩に受け入れてもらえるのか不安もあったけど、出演してもらえて本当にうれしい」となちは率直な胸の内を明かし、「サバシスターは嫌なことは嫌と言える強いバンド。安心してください!」と語ると、会場から大きな拍手が送られた。その後は「覚悟を決めろ!」「作戦会議」など怒涛の展開。なちが「今日喉が千切れてもいい」と叫ぶと会場のボルテージは最高潮に。auのCMソング「ハッピーなんて」で本編を締めた。アンコールでは「このツアーは一番楽しかった」と振り返り、「このEPは自分たちのやりたいことを詰め込んだ作品。全国でたくさんのことを感じられた」と語った。最後は「ハイエースナンバー」「サバカン」を経て、「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」「My girlfriend is PIZZA OF DEATH II」で締めくくり、今ツアー最大ボリュームのセットリストで笑顔のままステージを終えた。