TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶¦»ºÅÞ¡¡ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò °Ñ°÷Ä¹
¡ÖÀ¯ºöÁ´ÂÎ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡ØÊª²Á¹âÆ­¤«¤éÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç´õË¾¤¬¤â¤Æ¤ë¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ò¡Ù¤ÈÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×

¶¦»ºÅÞ¤¬È¯É½¤·¤¿»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤ò¤á¤¶¤·¡¢°ìÎ§5¡ó¤Ë¶ÛµÞ¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ïºâ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½15Ãû±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ë¡Ö±þÊ¬¤ÎÉéÃ´¡×¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¢§Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¡¢¢§Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Î¶µ°éÌµ½þ²½¡¢¢§ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤ÎÈ´ËÜ²þÄê¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤½¤Î¤â¤Î¤òÈ´ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¤¤¤ËÁÊ¤¨¤Æ¡¢Ìö¿Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£