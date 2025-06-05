ÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©Éü³è¤Ø¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¡¸©µÄ²ñ6·îÄêÎã²ñ¤Ë¾òÎã²þÀµ°ÆÄó½Ð¡¡³Æ²ñÇÉ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë
¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤äÉÑÈ¯¤¹¤ëºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸½ºß£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉûÃÎ»ö¤ò£²¿Í¤Ë¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò¸©µÄ²ñ£¶·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©Éü³è¤Ø¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¡¸©µÄ²ñ6·îÄêÎã²ñ¤Ë¾òÎã²þÀµ°ÆÄó½Ð¡¡³Æ²ñÇÉ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë
¸©ÁíÌ³Éô¡¡¾®Ãæ¾ÏÍº¡¡ÉôÄ¹¡Ö»³·Á¸©ÉûÃÎ»öÄê¿ô¾òÎã¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ë¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢Ê»¤»¤Æ£±£±·ï¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ£¶·îÄêÎã²ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤ç¤¦¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤äºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸½ºß£±¿Í¤ÎÉûÃÎ»ö¤ò£²¿Í¤Ë¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¸©µÄ²ñ¤Î³Æ²ñÇÉ¤ËÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸©Â¦¤¬µÄ²ñ¤Ë¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÉûÃÎ»ö£²¿ÍÀ©¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¡¢ºâÀ¯¤Î¤Ò¤ÃÇ÷¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÉûÃÎ»ö£²¿ÍÀ©¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©µÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î±ß³ê¤Ê¿ë¹Ô¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë£²¿ÍÀ©Éü³è¤òµá¤á¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃÎ»ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸©À¯¥¯¥é¥Ö¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ²ñÇÉ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¿¹Ã«Àç°ìÏº¡¡¸©Ï¢´´»öÄ¹¡Ö¼¹¹ÔÉô¤Î¤Û¤¦¤«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤è¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤È¤Î´Ø·¸¡¢´±Ä£¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉûÃÎ»ö£²¿ÍÀ©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©À¯¥¯¥é¥Ö¡¡ÌÚÂ¼Ãé»°¡¡ÂåÉ½¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ÉûÃÎ»ö¤¬¤â¤¦£±¿ÍÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼ñ»Ý¤äÌÜÅª¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£»ä¼«¿È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñÇÉ¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÉûÃÎ»ö£²¿ÍÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ïº£·î£±£²Æü¤Ë³«²ñ¤¹¤ë¸©µÄ²ñ£¶·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£