東大・渡辺向輝

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　全日本大学野球連盟は５日、侍ジャパン大学代表の選考合宿（２１〜２３日・バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に参加する４３人を発表。元ロッテ投手で「ミスター・サブマリン」の異名をとった渡辺俊介氏（４８）を父に持つ東大の下手投げエース・渡辺向輝投手（４年）が選出された。

　第４５回日米大学野球選手権（７月８〜１３日・エスコンフィールドなど）を戦うメンバーを選ぶ合宿で、今秋ドラフト候補がズラリ並んでいる。選出された４３人は以下の通り。

　【右投手】

工藤　泰己（北海学園大４年）

佐藤　幻瑛（仙台大３年）

山崎　太陽（創価大４年）

渡辺　向輝（東大４年）

伊藤　　樹（早大４年）

斉藤　汰直（亜大４年）

島田　舜也（東洋大４年）

中西　聖輝（青学大４年）

国本　航河（筑波大４年）

高木　快大（中京大４年）

小中　稜太（九州共立大４年）

　【左投手】

渡辺　一生（仙台大４年）

毛利　海大（明大４年）

山城　京平（亜大４年）

岩城　颯空（中大４年）

有馬　伽久（立命大３年）

　【捕手】

小島　大河（明大４年）

渡部　　海（青学大３年）

前嶋　　藍（亜大３年）

西野　啓也（立命大３年）

　【内野手】

小田康一郎（青学大４年）

立石　正広（創価大４年）

繁永　　晟（中大４年）

勝田　　成（近大４年）

松下　歩叶（法大４年）

丸山　一喜（立大３年）

谷端　将伍（日大４年）

梅沢　蒼空（桐蔭横浜大２年）

松林　克真（奈良学園大４年）

緒方　　漣（国学院大２年）

的場　北斗（亜大４年）

大塚　瑠晏（東海大４年）

　【外野手】

平川　　蓮（仙台大４年）

西原　太一（上武大４年）

榊原　七斗（明大３年）

山形　球道（立大４年）

寺尾　拳聖（早大３年）

皆川　岳飛（中大４年）

岡城　快生（筑波大４年）

宮粼　　海（横浜商大４年）

秋山　　俊（中京大４年）

杉山　　諒（愛知学院大４年）

阪上　翔也（近大４年）