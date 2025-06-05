【大学野球】 東大から侍ジャパンへ サブマリン・渡辺向輝が大学代表選考合宿メンバーに選出
全日本大学野球連盟は５日、侍ジャパン大学代表の選考合宿（２１〜２３日・バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に参加する４３人を発表。元ロッテ投手で「ミスター・サブマリン」の異名をとった渡辺俊介氏（４８）を父に持つ東大の下手投げエース・渡辺向輝投手（４年）が選出された。
第４５回日米大学野球選手権（７月８〜１３日・エスコンフィールドなど）を戦うメンバーを選ぶ合宿で、今秋ドラフト候補がズラリ並んでいる。選出された４３人は以下の通り。
【右投手】
工藤 泰己（北海学園大４年）
佐藤 幻瑛（仙台大３年）
山崎 太陽（創価大４年）
渡辺 向輝（東大４年）
伊藤 樹（早大４年）
斉藤 汰直（亜大４年）
島田 舜也（東洋大４年）
中西 聖輝（青学大４年）
国本 航河（筑波大４年）
高木 快大（中京大４年）
小中 稜太（九州共立大４年）
【左投手】
渡辺 一生（仙台大４年）
毛利 海大（明大４年）
山城 京平（亜大４年）
岩城 颯空（中大４年）
有馬 伽久（立命大３年）
【捕手】
小島 大河（明大４年）
渡部 海（青学大３年）
前嶋 藍（亜大３年）
西野 啓也（立命大３年）
【内野手】
小田康一郎（青学大４年）
立石 正広（創価大４年）
繁永 晟（中大４年）
勝田 成（近大４年）
松下 歩叶（法大４年）
丸山 一喜（立大３年）
谷端 将伍（日大４年）
梅沢 蒼空（桐蔭横浜大２年）
松林 克真（奈良学園大４年）
緒方 漣（国学院大２年）
的場 北斗（亜大４年）
大塚 瑠晏（東海大４年）
【外野手】
平川 蓮（仙台大４年）
西原 太一（上武大４年）
榊原 七斗（明大３年）
山形 球道（立大４年）
寺尾 拳聖（早大３年）
皆川 岳飛（中大４年）
岡城 快生（筑波大４年）
宮粼 海（横浜商大４年）
秋山 俊（中京大４年）
杉山 諒（愛知学院大４年）
阪上 翔也（近大４年）